"Внук на сына похож". 70-летняя Бабкина показала 10-летнего внука

Российская певица Надежда Бабкина, которая в течение апреля находилась в больнице с пневмонией, в начале лета переехала в деревню. Об этом она сообщила в Instagram, разместив фото, сделанное во время отдыха.
На снимке певица запечатлена с 10-летним внуком Георгием – старшим ребенком своего единственного сына, 45-летнего Данилы Бабкина.
"Как же хорошо летом в деревне!" – подписала фото Бабкина.
"Внук на вашего сына похож", – отметили фолловеры.
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Бабкина родилась в 1950 году в России. В 1975 году певица в браке с барабанщиком Владимиром Заседателевым родила сына Данилу. В 2010 году певица впервые стала бабушкой. Сейчас у 70-летней Бабкиной – один внук и две внучки.