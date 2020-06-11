"Внук на сына похож". 70-летняя Бабкина показала 10-летнего внука

Российская певица Надежда Бабкина поделилась в социальных сетях снимками, сделанными во время отдыха в деревне.

Российская певица Надежда Бабкина, которая в течение апреля находилась в больнице с пневмонией, в начале лета переехала в деревню. Об этом она сообщила в Instagram, разместив фото, сделанное во время отдыха.

На снимке певица запечатлена с 10-летним внуком Георгием – старшим ребенком своего единственного сына, 45-летнего Данилы Бабкина.

"Как же хорошо летом в деревне!" – подписала фото Бабкина.

"Внук на вашего сына похож", – отметили фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Как же хорошо летом в деревне!.. Публикация от Надежда Бабкина (@ngbabkina) 9 Июн 2020 в 9:56 PDT

Бабкина родилась в 1950 году в России. В 1975 году певица в браке с барабанщиком Владимиром Заседателевым родила сына Данилу. В 2010 году певица впервые стала бабушкой. Сейчас у 70-летней Бабкиной – один внук и две внучки.