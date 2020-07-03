"Розы замка". Галкин показал их с Пугачевой розарий

Российский шоумен Максим Галкин, супруг певицы Аллы Пугачевой, отчитался перед подписчиками, что в своем розарии извел заблаговременно тлю и предложил выбрать лучший цвет роз.

Галкин: Тля была изведена заблаговременно. Если кто заметит на листочках белые разводы, это от полива Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин, супруг певицы Аллы Пугачевой, разместил в Instagram подборку снимков, сделанных в своем саду в подмосковной деревне Грязь.

"Розы замка. В прошлом году мои внимательные фолловеры заприметили на наших розах тлю. В этот раз тля была изведена заблаговременно. Если кто заметит на листочках белые разводы, это от полива – сразу говорю. Все листочки здоровы", – заверил он.

Также Галкин поинтересовался у подписчиков, какой цвет роз им больше нравится.

Большинство подписчиков заявили, что все розы красивые.

"Все классные! Но я за яркие цвета всегда", – отметила elena_legrand_paris.

"Миллион алых роз", – написала слова песни из репертуара жены Галкина, певицы Аллы Пугачевой подписчица guzel_tgh.

Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года.

У них двое детей: двойняшки Гарри и Лиза. Их вынашивала суррогатная мать. 18 сентября 2019 года детям исполнилось шесть лет.