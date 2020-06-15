"Алла лично выкопала". Галкин показал их с Пугачевой сад. Видео

Российский шоумен Максим Галкин, супруг певицы Аллы Пугачевой, разместил в Instagram видеоэкскурсию по своему саду в подмосковной деревне Грязь.
"Один раз в год сады цветут!" – написал он.
"Спирея. Это когда-то Алла выкопала у себя на Истре эти веточки. Лично выкопала", – отметил Галкин.
Шоумен заявил, что они с Пугачевой сами занимаются своим садом.
"Мы сами, руками", – подчеркнул он.
Галкин показал также цветущий бульденеж, шиповник, рододендрон, азалию, вейгелу, стефанандру надрезаннолистную, сирень, ирисы, люпин и ромашки.
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Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года.
У них двое детей: двойняшки Гарри и Лиза. Их вынашивала суррогатная мать. 18 сентября 2019 года детям исполнилось шесть лет.