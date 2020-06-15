"Алла лично выкопала". Галкин показал их с Пугачевой сад. Видео

Российский шоумен Максим Галкин заверил, что они с женой, певицей Аллой Пугачевой, лично занимаются своим садом.

Галкин: Один раз в год сады цветут! Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин, супруг певицы Аллы Пугачевой, разместил в Instagram видеоэкскурсию по своему саду в подмосковной деревне Грязь.

"Один раз в год сады цветут!" – написал он.

"Спирея. Это когда-то Алла выкопала у себя на Истре эти веточки. Лично выкопала", – отметил Галкин.

Шоумен заявил, что они с Пугачевой сами занимаются своим садом.

"Мы сами, руками", – подчеркнул он.

Галкин показал также цветущий бульденеж, шиповник, рододендрон, азалию, вейгелу, стефанандру надрезаннолистную, сирень, ирисы, люпин и ромашки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Один раз в год сады цветут! Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 14 Июн 2020 в 3:40 PDT

Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года.

У них двое детей: двойняшки Гарри и Лиза. Их вынашивала суррогатная мать. 18 сентября 2019 года детям исполнилось шесть лет.