"Черный и страшный". Сын Пугачевой и Галкина предложил отцу покрасить их замок

Сын российского шоумена Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой – шестилетний Гарри сымитировал демонический смех.

Российский шоумен Максим Галкин разместил в Instagram видео, в котором его шестилетний сын Гарри предлагает преобразить их дом-замок в подмосковной деревне Грязь.

"Папочка, если бы ты перекрасил весь замок, тогда бы он был черный и страшный", – обратился Гарри к отцу. Он также отметил, что шоумен мог бы выходить на крышу, при этом мальчик сымитировал демонический смех.

"Надо будет попробовать", – написал Галкин и сопроводил пост хештегом "граф Дракула Ершовского поселения".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Надо будет попробовать * #графДракулаЕршовскогоПоселения Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 5 Июн 2020 в 3:46 PDT

У Гарри есть сестра Лиза. Они близнецы. Биологическая мать детей – российская певица Алла Пугачева, но вынашивала их суррогатная мать. 18 сентября 2019 года детям исполнилось шесть лет.

Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года.