"Черный и страшный". Сын Пугачевой и Галкина предложил отцу покрасить их замок

Российский шоумен Максим Галкин разместил в Instagram видео, в котором его шестилетний сын Гарри предлагает преобразить их дом-замок в подмосковной деревне Грязь.
"Папочка, если бы ты перекрасил весь замок, тогда бы он был черный и страшный", – обратился Гарри к отцу. Он также отметил, что шоумен мог бы выходить на крышу, при этом мальчик сымитировал демонический смех.
"Надо будет попробовать", – написал Галкин и сопроводил пост хештегом "граф Дракула Ершовского поселения".
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У Гарри есть сестра Лиза. Они близнецы. Биологическая мать детей – российская певица Алла Пугачева, но вынашивала их суррогатная мать. 18 сентября 2019 года детям исполнилось шесть лет.
Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года.