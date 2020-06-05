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05 июня, 2020
 
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"Черный и страшный". Сын Пугачевой и Галкина предложил отцу покрасить их замок

Сын российского шоумена Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой – шестилетний Гарри сымитировал демонический смех.

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Галкин: Граф Дракула Ершовского поселения
Галкин: Граф Дракула Ершовского поселения
Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин разместил в Instagram видео, в котором его шестилетний сын Гарри предлагает преобразить их дом-замок в подмосковной деревне Грязь.

"Папочка, если бы ты перекрасил весь замок, тогда бы он был черный и страшный", – обратился Гарри к отцу. Он также отметил, что шоумен мог бы выходить на крышу, при этом мальчик сымитировал демонический смех.

"Надо будет попробовать", – написал Галкин и сопроводил пост хештегом "граф Дракула Ершовского поселения".

У Гарри есть сестра Лиза. Они близнецы. Биологическая мать детей – российская певица Алла Пугачева, но вынашивала их суррогатная мать. 18 сентября 2019 года детям исполнилось шесть лет.

Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года.

Теги: Алла Пугачева, Максим Галкин, Гарри Галкин
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