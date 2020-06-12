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13 июня, 2020
 
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"Не знаю, кем-чем любоваться... Максом или шикарным кустарником". Галкин оголился для фото

Российский шоумен Максим Галкин показал голый торс на снимке в своем микроблоге.

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Галкин: Настроение жара!!!
Галкин: Настроение жара!!!
Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин, супруг певицы Аллы Пугачевой, разместил в Instagram снимок, сделанный в саду, на котором запечатлен с голым торсом. 

"Настроение  жара!!! Тут такое происходит! Энергия зашкаливает! Предвкушение. И знаете... Я сегодня решил не терять времени даром и устроить раздачу денег для моих подписчиков!" – написал он.

Галкин заявил, что намерен своим подписчикам наугад раздать 1 млн руб. (около 385 тыс. грн) по 100 тыс.(около 38,5 тыс. грн) в руки.

Для этого он предложил подписаться на его Instagram-аккаунт и подписаться на всех, на кого подписан он сам.

"Даже не знаю кем–чем любоваться... Максом или шикарным кустарником на втором плане", – написала diapet15.

Максим Галкин дебютировал на сцене в апреле 1994 года – в спектакле студенческого театра МГУ "Фонтаны любви к ближнему". Летом 1994 года участвовал в Театре эстрады и программе "Дебюты, дебюты, дебюты". Там он показывал пародии на политиков. Позже Галкин гастролировал с юмористом Михаилом Задорновым.

В январе 2001 года шоумен получил грант премии "Триумф" и премию "Золотой Остап" в Санкт-Петербурге. В июле 2001-го состоялся первый сольный концерт Галкина на фестивале "Славянский базар в Витебске". После этого он начал регулярно выступать с сольными программами.

Теги: Алла Пугачева, жара, деньги, Максим Галкин, фото, ню-фото
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