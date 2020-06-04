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04 июня, 2020
 
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"Счастливчик". Галкин обнародовал фото из парикмахерской

Российский шоумен Максим Галкин позирует на снимке в защитной маске, перчатках и бахилах.

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С 1 июня прогулки в Москве разрешены по графику
С 1 июня прогулки в Москве разрешены по графику
Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин разместил в Instagram снимок, сделанный в парикмахерской. 

На фото шоумен запечатлен сидящем в кресле перед зеркалом в защитной маске, перчатках и бахилах. Рядом с ним стоит мастер с ножницами в руках. 

"Счастливчик", – отреагировали на фото фолловеры. 

"Самая желанная стрижка", – комментируют снимок подписчики. 

При этом Галкин не показал в соцсетях новую стрижку. 

С 1 июня москвичам разрешили прогулки по так называемому графику. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, режимные прогулки в столице являются экспериментом, который продлится до 14 июня. 

В рамках эксперимента москвичам разрешено выходить на прогулки с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю. График "прогулочных дней" для жителей каждого дома опубликован на сайте мэрии Москвы. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом инфицировалось более 6,5 млн человек, более 386 тыс. из них умерли. В России количество заболевших превышает 440 тыс. человек, из них 5,3 тыс умерли. 

Максим Галкин дебютировал на сцене в апреле 1994 года – в спектакле студенческого театра МГУ "Фонтаны любви к ближнему". Летом 1994 года участвовал в Театре эстрады и программе "Дебюты, дебюты, дебюты". Там он показывал пародии на политиков. Позже Галкин гастролировал с Задорновым.

В январе 2001 года шоумен получил грант премии "Триумф" и премию "Золотой Остап" в Санкт-Петербурге. В июле 2001-го состоялся первый сольный концерт Галкина на фестивале "Славянский базар в Витебске". После этого он начал регулярно выступать с сольными программами.

Теги: Россия, карантин, Максим Галкин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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