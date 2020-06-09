"Больно!" Гарри Галкин ударил сестру мячом. Видео

Российский шоумен Максим Галкин разместил в Instagram видео, в котором его шестилетние дети Лиза и Гарри на площадке перед домом в подмосковной деревне Грязь играют в футбол. В определенный момент Гарри ударил мячом по ноге сестры.
"Больно!" – отреагировала она.
"Это же футбол!" – ответил Гарри и убежал.
После этого Лиза на камеру сказала о брате: "Трухлявая башка".
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Гарри и Лиза – близнецы. Биологическая мать детей – российская певица Алла Пугачева, но вынашивала их суррогатная мать. 18 сентября 2019 года детям исполнилось шесть лет.
Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года.