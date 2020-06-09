"Больно!" Гарри Галкин ударил сестру мячом. Видео

Шестилетние дети российской певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина поиграли в футбол, после чего Лиза назвала брата Гарри "трухлявой башкой".

Галкин: Это же футбол! Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин разместил в Instagram видео, в котором его шестилетние дети Лиза и Гарри на площадке перед домом в подмосковной деревне Грязь играют в футбол. В определенный момент Гарри ударил мячом по ноге сестры.

"Больно!" – отреагировала она.

"Это же футбол!" – ответил Гарри и убежал.

После этого Лиза на камеру сказала о брате: "Трухлявая башка".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Это же * ! #футбик Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 6 Июн 2020 в 8:19 PDT

Гарри и Лиза – близнецы. Биологическая мать детей – российская певица Алла Пугачева, но вынашивала их суррогатная мать. 18 сентября 2019 года детям исполнилось шесть лет.

Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года.