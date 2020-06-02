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02 июня, 2020
 
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"Лиза очень наигранная стала", "Обнимает на камеру". В Instagram обсудили видео дочери Пугачевой и Галкина

Пользователи Instagram прокомментировали архивное видео, на котором дочь российской певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина обнимает Веронику Николаеву, дочь российского певца Игоря Николаева.

Опубликовано видео детского праздника с участием детей Пугачевой
Опубликовано видео детского праздника с участием детей Пугачевой
Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский певец и композитор Игорь Николаев разместил в Instagram архивное видео празднования дня рождения дочери.

"Обнимашки! Дети за месяцы самоизоляции так соскучились по общению, друг по другу, по играм, по обнимашкам! А мы, взрослые, соскучились по их веселым компаниям и заливистому смеху! С Днем защиты детей, и скорей бы можно было ездить друг к другу в гости с детьми, для них это так важно! А детские дни рождения!!! Когда теперь эти шумные ватаги соберутся вместе?" – написал он.

Николаев отметил, что ролик был снят в 2019 году.

В ролике запечатлены дети российской певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина, по очереди обнимающие дочь Николаева Веронику.

"Милахи", – написал alex25051672.

"Лиза очень наигранная стала... А вот у Николаева дочка очень естественная. Очень нравится", – отметила millena6068.

"Лиза обнимет на камеру, а вот братик от души", – прокомментировала 5_elements_remotly_skin_.

У Галкина и Пугачевой двое детей: Лиза и Гарри. Они двойняшки. 18 сентября 2019 года детям исполнилось шесть лет. Детей паре родила суррогатная мать.

Галкин и Пугачева живут в браке с 2011 года.

Дочь Николаева родилась в октябре 2015 годаМать ребенка – певица Юлия Проскурякова – третья жена Игоря Николаева. 

Теги: Алла Пугачева, видео, дети, архив, композитор, Игорь Николаев, Максим Галкин, Лиза Галкина, певица, певец, Гарри Галкин
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