"Может, он поработает над вакциной?". Сын Пугачевой и Галкина создал машину "Будущее"

Шестилетний Гарри Галкин, сын российской певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина показал "машину", созданную из конструктора.

Гарри Галкин: Папочка, я сделал вот такую штуковину сам, без схемы. Сам додумался как-то в голове Фото: alla_orfey / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин разместил в Instagram видео, в котором его шестилетний сын Гарри Галкин демонстрирует собственное изобретение.

"Папочка, я сделал вот такую штуковину сам, без схемы. Сам додумался как-то в голове", – сказал Гарри.

"Машина "Будущее", изобретатель Гарри", – написал Галкин.

"Может, он поработает над вакциной? Как-то сейчас нужнее", – отметила yelenakeil, очевидно, подразумевая вакцину от коронавируса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Машина «Будущее», изобретатель Гарри Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 16 Май 2020 в 4:22 PDT

Мать Гарри Галкина – российская певица Алла Пугачева. Максим Галкин живет с ней в браке с 23 декабря 2011 года. У пары двое детей: Гарри и Лиза. Дети-двойняшки появились на свет 18 сентября 2013 года, их родила суррогатная мать.