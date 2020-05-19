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20 мая, 2020
 
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"Может, он поработает над вакциной?". Сын Пугачевой и Галкина создал машину "Будущее"

Шестилетний Гарри Галкин, сын российской певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина показал "машину", созданную из конструктора.

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Гарри Галкин: Папочка, я сделал вот такую штуковину сам, без схемы. Сам додумался как-то в голове
Гарри Галкин: Папочка, я сделал вот такую штуковину сам, без схемы. Сам додумался как-то в голове
Фото: alla_orfey / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин разместил в Instagram видео, в котором его шестилетний сын Гарри Галкин демонстрирует собственное изобретение.

"Папочка, я сделал вот такую штуковину сам, без схемы. Сам додумался как-то в голове", – сказал Гарри.

"Машина "Будущее", изобретатель Гарри", – написал Галкин.

"Может, он поработает над вакциной? Как-то сейчас нужнее", – отметила yelenakeil, очевидно, подразумевая вакцину от коронавируса.

Мать Гарри Галкина – российская певица Алла Пугачева. Максим Галкин живет с ней в браке с 23 декабря 2011 года. У пары двое детей: Гарри и Лиза. Дети-двойняшки появились на свет 18 сентября 2013 года, их родила суррогатная мать.

Теги: Гарри Галкин
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