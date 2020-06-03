"Парень, оставь что-то Ван Дамму". Сын Пугачевой и Галкина перед камерой разбил о голову пластины

Российский шоумен Максим Галкин показал в Instagram, как его шестилетний сын Гарри ломает о собственную голову пластину из пенопласта.
"Кунг-фу-у-у", – написал Галкин.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Парень, оставь что-то Ван Дамму", – написала adygeisha.
"Гарри – красавец", – прокомментировал klokov.nikita.
Жан-Клод Ван Дамм, которого упомянули в комментарии, – американский актер, режиссер, сценарист, постановщик боевых сцен.
Биологическая мать детей – российская певица Алла Пугачева, но вынашивала их суррогатная мать. Лиза и Гарри – близнецы. 18 сентября 2019 года им исполнилось шесть лет.
Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года.