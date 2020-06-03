"Парень, оставь что-то Ван Дамму". Сын Пугачевой и Галкина перед камерой разбил о голову пластины

Сын российского шоумена Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой – шестилетний Гарри продемонстрировал прием кунг-фу, после которого его сравнили с актером Жан-Клодом Ван Даммом.

Галкин: Кунг-фу-у-у

Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин показал в Instagram, как его шестилетний сын Гарри ломает о собственную голову пластину из пенопласта. "Кунг-фу-у-у", – написал Галкин. Посмотреть эту публикацию в Instagram Кунг фуууу * ‍ * #гарригалкин #елизаветагалкина #кунгфу Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 2 Июн 2020 в 4:24 PDT "Парень, оставь что-то Ван Дамму", – написала adygeisha. "Гарри – красавец", – прокомментировал klokov.nikita. Жан-Клод Ван Дамм, которого упомянули в комментарии, – американский актер, режиссер, сценарист, постановщик боевых сцен. Биологическая мать детей – российская певица Алла Пугачева, но вынашивала их суррогатная мать. Лиза и Гарри – близнецы. 18 сентября 2019 года им исполнилось шесть лет. Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года.