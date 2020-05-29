"Валькирия". Лиза Галкина покаталась на гироскутере

Российский шоумен Максим Галкин опубликовал в Instagram видео своей дочери Лизы Галкиной, катающейся на гироскутере. Девочка расставила руки в стороны, имитируя полет.
"Полет", – так и подписал видео Галкин.
Ролик он сопроводил "Полетом валькирий" Рихарда Вагнера из оперы "Валькирия".
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Мама девочки – российская певица Алла Пугачева.
У Галкина и Пугачевой также есть сын Гарри. Лиза и Гарри – близнецы. 18 сентября 2019 года им исполнилось шесть лет. Детей паре родила суррогатная мать.
Галкин и Пугачева живут в браке с 2011 года.