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29 мая, 2020
 
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"Валькирия". Лиза Галкина покаталась на гироскутере

Шестилетняя Лиза Галкина, дочь российской певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина, с распростертыми руками покаталась на гироскутере.

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Видео Лизы Галкиной сопроводили оперой Вагнера
Видео Лизы Галкиной сопроводили оперой Вагнера
Скриншот: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин опубликовал в Instagram видео своей дочери Лизы Галкиной, катающейся на гироскутере. Девочка расставила руки в стороны, имитируя полет.

"Полет", – так и подписал видео Галкин.

Ролик он сопроводил "Полетом валькирий" Рихарда Вагнера из оперы "Валькирия".

Мама девочки – российская певица Алла Пугачева.

У Галкина и Пугачевой также есть сын Гарри. Лиза и Гарри – близнецы. 18 сентября 2019 года им исполнилось шесть лет. Детей паре родила суррогатная мать.

Галкин и Пугачева живут в браке с 2011 года.

Теги: Алла Пугачева, Максим Галкин, Лиза Галкина
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