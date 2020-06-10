"Словечки пошли пацанские". Сын Пугачевой и Галкина "по-блатному" высказался на камеру

Сын российского шоумена Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой – шестилетний Гарри использовал в своей лексике жаргонное слово.

Российский шоумен Максим Галкин разместил в Instagram видео, в котором его шестилетний сын Гарри, запыхавшись, бежит по траве перед их домом в подмосковной деревне Грязь.

"Все, пап! (...) Я ухандохался", – сказал мальчик отцу, употребив жаргонное слово.

"Наконец-то лето! Попрыгать на батуте до завтрака – дело важное", – прокомментировал пост Галкин.

"А-а-а-х-х-х-а-а-а, о-о-о, словечки пошли пацанские!" – отметила hiblagerzmava.

У Гарри есть сестра Лиза. Они близнецы. Биологическая мать детей – российская певица Алла Пугачева, но вынашивала их суррогатная мать. 18 сентября 2019 года детям исполнилось шесть лет.

Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года.