"Показалось, что Галкин". 49-летняя Сенчукова показала 21-летнего сына Василия

49-летняя российская певица Наталья Сенчукова разместила в соцсетях фото 21-летнего сына Василия Рыбина. Подписчики певицы заметили, что он внешне напоминает шоумена Максима Галкина.

Сенчукова и Рыбин стали родителями в 1999 году Фото: nsenchukova_official / Instagram

49-летняя российская певица Наталья Сенчукова опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлен ее 21-летний сын Василий Рыбин.

По словам артистки, сын защитил дипломную работу и будет поступать в магистратуру.

"Мне одной показалось, что это Максим Галкин?" – отреагировали на снимок подписчицы Сенчуковой.

"Думала, это Галкин", – комментируют фото сына певицы фолловеры.

Наталья Сенчукова вышла замуж за солиста группы "Дюна" Виктора Рыбина в 1998 году. В 1999 году у пары родился сын Василий. Он – студент Московского государственного института культуры (МГИК).

В 2018 году у Рыбина и Сенчуковой было диагностировано онкозаболевание. По словам артиста, им с женой проводили лучевую терапию: каждому по 13 сеансов.