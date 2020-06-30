"Показалось, что Галкин". 49-летняя Сенчукова показала 21-летнего сына Василия

49-летняя российская певица Наталья Сенчукова опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлен ее 21-летний сын Василий Рыбин.
По словам артистки, сын защитил дипломную работу и будет поступать в магистратуру.
"Мне одной показалось, что это Максим Галкин?" – отреагировали на снимок подписчицы Сенчуковой.
"Думала, это Галкин", – комментируют фото сына певицы фолловеры.
Наталья Сенчукова вышла замуж за солиста группы "Дюна" Виктора Рыбина в 1998 году. В 1999 году у пары родился сын Василий. Он – студент Московского государственного института культуры (МГИК).
В 2018 году у Рыбина и Сенчуковой было диагностировано онкозаболевание. По словам артиста, им с женой проводили лучевую терапию: каждому по 13 сеансов.