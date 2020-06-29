"Словно совсем другой человек". В Instagram обсуждают архивные фото Галкина

Российский шоумен Максим Галкин показал снимки из своего личного архива и попросил выбрать лучший.

Российский шоумен Максим Галкин, супруг певицы Аллы Пугачевой, разместил в Instagram подборку своих архивных снимков.

"Мои фотки из прошлого века. Какая вам больше нравится? Номер, сестра!" – написал он.

"Прям как из журнала для вязания", – прокомментировала burkastitch.

"Словно совсем другой человек, не имеющий ничего общего с Максимом Галкиным. Может, вы нас разыграли", – предположила scoropeya_77.

Максим Галкин дебютировал на сцене в апреле 1994 года – в спектакле студенческого театра МГУ "Фонтаны любви к ближнему". Летом 1994 года участвовал в Театре эстрады и программе "Дебюты, дебюты, дебюты". Там он показывал пародии на политиков. Позже Галкин гастролировал с юмористом Михаилом Задорновым.



В январе 2001 года шоумен получил грант премии "Триумф" и премию "Золотой Остап" в Санкт-Петербурге. В июле 2001-го состоялся первый сольный концерт Галкина на фестивале "Славянский базар в Витебске". После этого он начал регулярно выступать с сольными программами.

Галкин женат на российской певице Алле Пугачевой. Они оформили отношения 23 декабря 2011 года.

У них двое детей: двойняшки Гарри и Лиза. Их вынашивала суррогатная мать. 18 сентября 2019 года детям исполнилось шесть лет.