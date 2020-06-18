"По ходу, Максим должен в день рождения поехать огород посадить". Дети Киркорова попросили Галкина помочь им с садом

Российский певец Филипп Киркоров записал видеопоздравление шоумену Максиму Галкину от своих детей – Аллы-Виктории и Мартина. Ролик он обнародовал в Instagram.
"Мои юные садоводы ждут мастер-класс от эксперта и гуру Максима Галкина. И, конечно, поздравляют с днем рождения!" – написал он.
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Мои юные садоводы @allavictoriyakirkorova и @martinkirkorov ждут мастер-класс от эксперта и гуру @maxgalkinru * и, конечно, поздравляют с днём рождения!!!! PS Они в ожидании уже, когда на просторах #Музыкалити выйдет наш отснятый выпуск * Будет горячо * но не опасно * Детям разрешено к просмотру! *
"По ходу, Максим должен в день рождения поехать огород посадить", – отметила amaisonboutique.
14 июня Галкин провел видеоэкскурсию по своему саду.
18 июня Галкину исполняется 44 года.
Он муж бывшей жены Киркорова – певицы Аллы Пугачевой.
У Филиппа Киркорова двое детей: Алла-Виктория и Мартин. Их рожала суррогатная мать. Дочь Алла-Виктория появилась на свет 26 ноября 2011 года, сын Мартин – 29 июня 2012 года.