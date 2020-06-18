"По ходу, Максим должен в день рождения поехать огород посадить". Дети Киркорова попросили Галкина помочь им с садом

Дети российского певца Филиппа Киркорова Алла-Виктория и Мартин в день рождения шоумена Максима Галкина попросили его дать консультацию в качестве эксперта по садоводству.

Киркоров: Мои юные садоводы ждут мастер-класс от эксперта и гуру Максима Галкина Фото: fkirkorov / Instagram

Российский певец Филипп Киркоров записал видеопоздравление шоумену Максиму Галкину от своих детей – Аллы-Виктории и Мартина. Ролик он обнародовал в Instagram.

"Мои юные садоводы ждут мастер-класс от эксперта и гуру Максима Галкина. И, конечно, поздравляют с днем рождения!" – написал он.

"По ходу, Максим должен в день рождения поехать огород посадить", – отметила amaisonboutique.

14 июня Галкин провел видеоэкскурсию по своему саду.

18 июня Галкину исполняется 44 года.

Он муж бывшей жены Киркорова – певицы Аллы Пугачевой.

У Филиппа Киркорова двое детей: Алла-Виктория и Мартин. Их рожала суррогатная мать. Дочь Алла-Виктория появилась на свет 26 ноября 2011 года, сын Мартин – 29 июня 2012 года.