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18 июня, 2020
 
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Поцеловал жену и детей. Муж Пугачевой Галкин показал, как семья поздравила его с днем рождения

44-летний российский шоумен Максим Галкин принял подарки от детей, шестилетних Лизы и Гарри, и показал 71-летнюю жену, певицу Аллу Пугачеву.

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Галкин: Ура! День рождения!
Галкин: Ура! День рождения!
Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин показал в Instagram, как его поздравили с днем рождения шестилетние дети, Лиза и Гарри, и жена, 71-летняя певица Алла Пугачева. 

"Ура! День рождения!" – написал он.

В ролике показано, как Лиза и Гарри читают отцу стихи.

"Поздравляя с днем рождения, одно сказать тебе хотим – что ты достоин восхищения!" – сказали хором дети.

После этого они вручили ему цветы, а Галкин поцеловал детей и стоящую за ними жену, Пугачеву.

Лиза и Гарри также преподнесли отцу его фото в рамке, собственноручно нарисованную картину с изображением замка.

Галкин в финале ролика задул свечи на торте.

18 июня Галкину исполнилось 44 года. Он дебютировал на сцене в апреле 1994 года – в спектакле студенческого театра МГУ "Фонтаны любви к ближнему". Летом 1994 года участвовал в Театре эстрады и программе "Дебюты, дебюты, дебюты". Там он показывал пародии на политиков. Позже Галкин гастролировал с юмористом Михаилом Задорновым.

В январе 2001 года шоумен получил грант премии "Триумф" и премию "Золотой Остап" в Санкт-Петербурге. В июле 2001-го состоялся первый сольный концерт Галкина на фестивале "Славянский базар в Витебске". После этого он начал регулярно выступать с сольными программами.

Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. У них двое детей: двойняшки Гарри и Лиза. Их вынашивала суррогатная мать. 18 сентября 2019 года детям исполнилось шесть лет.

Теги: Алла Пугачева, праздники, дети, картина, цветы, Максим Галкин, Лиза Галкина, Гарри Галкин
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