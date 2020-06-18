Поцеловал жену и детей. Муж Пугачевой Галкин показал, как семья поздравила его с днем рождения

Российский шоумен Максим Галкин показал в Instagram, как его поздравили с днем рождения шестилетние дети, Лиза и Гарри, и жена, 71-летняя певица Алла Пугачева.
"Ура! День рождения!" – написал он.
В ролике показано, как Лиза и Гарри читают отцу стихи.
"Поздравляя с днем рождения, одно сказать тебе хотим – что ты достоин восхищения!" – сказали хором дети.
После этого они вручили ему цветы, а Галкин поцеловал детей и стоящую за ними жену, Пугачеву.
Лиза и Гарри также преподнесли отцу его фото в рамке, собственноручно нарисованную картину с изображением замка.
Галкин в финале ролика задул свечи на торте.
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18 июня Галкину исполнилось 44 года. Он дебютировал на сцене в апреле 1994 года – в спектакле студенческого театра МГУ "Фонтаны любви к ближнему". Летом 1994 года участвовал в Театре эстрады и программе "Дебюты, дебюты, дебюты". Там он показывал пародии на политиков. Позже Галкин гастролировал с юмористом Михаилом Задорновым.
В январе 2001 года шоумен получил грант премии "Триумф" и премию "Золотой Остап" в Санкт-Петербурге. В июле 2001-го состоялся первый сольный концерт Галкина на фестивале "Славянский базар в Витебске". После этого он начал регулярно выступать с сольными программами.
Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. У них двое детей: двойняшки Гарри и Лиза. Их вынашивала суррогатная мать. 18 сентября 2019 года детям исполнилось шесть лет.