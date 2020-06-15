"Солнечная девочка". Пугачева сняла ролик с повзрослевшей младшей дочерью. Видео

71-летняя российская певица Алла Пугачева разместила в Instagram видео прогулки по саду со своей шестилетней дочерью Лизой.
"За это можно все отдать", – написала певица.
В ролике Лиза идет по ромашковому полю и сравнивает свой рост с высотой люпина.
"Мам, смотри, он выше меня!" – говорит Лиза.
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"Лизочка красавица, вся в родителей", – написала forever_love_primadonna.
"Солнечная девочка", – прокомментировала tatyana_klyonova.
"Лизочка повзрослела!" – написала oxana26_01.
Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. В 1991 году она получила звание народной артистки СССР. В ее репертуаре более 500 песен.
Она живет в браке с шоуменом Максимом Галкиным с 2011 года. В сентябре 2013 года супруги стали родителями двойняшек Лизы и Гарри, которых паре родила суррогатная мать.