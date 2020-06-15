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15 июня, 2020
 
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"Дожили! Хуже некуда". Пугачева показала свой визит в подпольную парикмахерскую

Российская певица Алла Пугачева сняла ролик, в котором показала, как мастера в защитных масках, перчатках и костюмах, похожих на дождевики, красят ей волосы.

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Пугачева: Пусть это будет самое худшее и тяжелое время в нашей жизни
Пугачева: Пусть это будет самое худшее и тяжелое время в нашей жизни
Фото: alla_orfey / Instagram

Российская певица Алла Пугачева в Instagram разместила короткое видео, сняв на камеру свой визит в подпольную, по словам ее мастера, парикмахерскую. 

На видео артистка запечатлена сидящей в кресле перед зеркалом. Рядом с ней находятся два человека в защитных масках, перчатках и костюмах, похожих на дождевики. Во время съемки они заворачивали пряди волос певицы в фольгу. 

"Вот! Чтобы не забыть это время пандемии. Когда еще такое было?" – вздохнула Пугачева, снимая процесс окрашивания волос на камеру телефона.

"Устраиваем подпольную парикмахерскую", – с иронией добавил один из мастеров. 

По словам певицы, карантин стал для нее самым худшим периодом в жизни.

"Да, дожили! Ну ладно, пусть это будет самое худшее и тяжелое время в нашей жизни. Ну а что? Хуже некуда", – подытожила певица. 

Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. В 1991 году она получила звание народной артистки СССР. В ее репертуаре более 500 песен.

В браке с Галкиным она живет с 2011 года. В сентябре 2013 года супруги стали родителями двойняшек Лизы и Гарри, которых паре родила суррогатная мать. 

По состоянию на 15 июня в России коронавирусом заразилось свыше 537 тыс. человек, из которых 7091 умерли, а более 284 тыс. выздоровело, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. 

Теги: Алла Пугачева, Россия, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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