"Дожили! Хуже некуда". Пугачева показала свой визит в подпольную парикмахерскую

Российская певица Алла Пугачева сняла ролик, в котором показала, как мастера в защитных масках, перчатках и костюмах, похожих на дождевики, красят ей волосы.

Пугачева: Пусть это будет самое худшее и тяжелое время в нашей жизни Фото: alla_orfey / Instagram

Российская певица Алла Пугачева в Instagram разместила короткое видео, сняв на камеру свой визит в подпольную, по словам ее мастера, парикмахерскую.

На видео артистка запечатлена сидящей в кресле перед зеркалом. Рядом с ней находятся два человека в защитных масках, перчатках и костюмах, похожих на дождевики. Во время съемки они заворачивали пряди волос певицы в фольгу.

"Вот! Чтобы не забыть это время пандемии. Когда еще такое было?" – вздохнула Пугачева, снимая процесс окрашивания волос на камеру телефона.

"Устраиваем подпольную парикмахерскую", – с иронией добавил один из мастеров.

По словам певицы, карантин стал для нее самым худшим периодом в жизни.

"Да, дожили! Ну ладно, пусть это будет самое худшее и тяжелое время в нашей жизни. Ну а что? Хуже некуда", – подытожила певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Такое не забывается.#взонериска Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 15 Июн 2020 в 12:54 PDT

Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. В 1991 году она получила звание народной артистки СССР. В ее репертуаре более 500 песен.

В браке с Галкиным она живет с 2011 года. В сентябре 2013 года супруги стали родителями двойняшек Лизы и Гарри, которых паре родила суррогатная мать.

По состоянию на 15 июня в России коронавирусом заразилось свыше 537 тыс. человек, из которых 7091 умерли, а более 284 тыс. выздоровело, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.