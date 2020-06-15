"Дожили! Хуже некуда". Пугачева показала свой визит в подпольную парикмахерскую

Российская певица Алла Пугачева в Instagram разместила короткое видео, сняв на камеру свой визит в подпольную, по словам ее мастера, парикмахерскую.
На видео артистка запечатлена сидящей в кресле перед зеркалом. Рядом с ней находятся два человека в защитных масках, перчатках и костюмах, похожих на дождевики. Во время съемки они заворачивали пряди волос певицы в фольгу.
"Вот! Чтобы не забыть это время пандемии. Когда еще такое было?" – вздохнула Пугачева, снимая процесс окрашивания волос на камеру телефона.
"Устраиваем подпольную парикмахерскую", – с иронией добавил один из мастеров.
По словам певицы, карантин стал для нее самым худшим периодом в жизни.
"Да, дожили! Ну ладно, пусть это будет самое худшее и тяжелое время в нашей жизни. Ну а что? Хуже некуда", – подытожила певица.
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Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. В 1991 году она получила звание народной артистки СССР. В ее репертуаре более 500 песен.
В браке с Галкиным она живет с 2011 года. В сентябре 2013 года супруги стали родителями двойняшек Лизы и Гарри, которых паре родила суррогатная мать.
По состоянию на 15 июня в России коронавирусом заразилось свыше 537 тыс. человек, из которых 7091 умерли, а более 284 тыс. выздоровело, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.