"Вся в Аллу Борисовну". Дочь Пугачевой и Галкина продемонстрировала наряды

Российский шоумен Максим Галкин разместил в Instagram видео, на котором запечатлена его дочь Лиза, демонстрирующая разные наряды.
"Показ мод в постирочной" – написал он.
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Показ мод в постирочной * #елизаветагалкина #мода #показмод #дети
"В длинном платье она на маму похожа. Вообще очень эффектная девушка. А дети так быстро растут", – написала semakina_logoped.
"Мамины платья", – отметила mary.ssh.
"Красотка. Вся в Аллу Борисовну", – прокомментировала prosto_mama_dariny.
У Галкина и Пугачевой двое детей: Лиза и Гарри. Они двойняшки. 18 сентября 2019 года детям исполнилось шесть лет. Детей паре родила суррогатная мать.
Галкин и Пугачева живут в браке с 2011 года.