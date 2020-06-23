"Вся в Аллу Борисовну". Дочь Пугачевой и Галкина продемонстрировала наряды

Дочь российской певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина устроила дома модельное дефиле.

Российский шоумен Максим Галкин разместил в Instagram видео, на котором запечатлена его дочь Лиза, демонстрирующая разные наряды.

"Показ мод в постирочной" – написал он.

"В длинном платье она на маму похожа. Вообще очень эффектная девушка. А дети так быстро растут", – написала semakina_logoped.

"Мамины платья", – отметила mary.ssh.

"Красотка. Вся в Аллу Борисовну", – прокомментировала prosto_mama_dariny.

У Галкина и Пугачевой двое детей: Лиза и Гарри. Они двойняшки. 18 сентября 2019 года детям исполнилось шесть лет. Детей паре родила суррогатная мать.

Галкин и Пугачева живут в браке с 2011 года.