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24 июня, 2020
 
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"Душа компании, спортсмен, футболист и талантливый рассказчик". Галкин показал архивное фото с отцом-военным

Российский шоумен Максим Галкин рассказал, каким запомнил своего отца Александра Галкина.

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Галкин: Папа, помню, люблю!
Галкин: Папа, помню, люблю!
Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин, супруг певицы Аллы Пугачевой, разместил в Instagram черно-белое детское фото со своим отцом, Александром Галкиным. 

"В это воскресенье отмечали День отца, а я проморгал. Только сегодня добрался до фоток. Папу вспоминаю часто и без всяких праздников", – начал он.

Галкин заявил, что отец был для него эталоном русского офицера.

"В армии его помнят до сих пор. Галкин Александр Александрович – это ориентир для многих, кто выбрал службу. Он прошел огромный путь от простого пацана из очень бедной деревенской семьи из уральской глубинки до генерал-полковника, который отвечал в СССР и затем в России за все танкостроение и военное автомобилестроение и их развитие и обеспечение этой техникой нашей армии", – заявил шоумен.

Галкин назвал отца талантливым инженером и академиком.

"Он стал автором научных трудов и изобретений в области технического обеспечения, войсковой эксплуатации и боевого применения бронетанковой техники, в том числе танка Т-80У", – рассказал он.

Также шоумен подчеркнул, что Александр Галкин был прекрасным отцом для него и его брата, Дмитрия Галкина.

"Душа компании, спортсмен, футболист и талантливый рассказчик. Папа, помню, люблю! Спасибо тебе!" – завершил Галкин.

Отец Галкина умер в 2002 году.

Максим Галкин дебютировал на сцене в апреле 1994 года – в спектакле студенческого театра МГУ "Фонтаны любви к ближнему". Летом 1994 года участвовал в Театре эстрады и программе "Дебюты, дебюты, дебюты". Там он показывал пародии на политиков. Позже Галкин гастролировал с юмористом Михаилом Задорновым.

В январе 2001 года шоумен получил грант премии "Триумф" и премию "Золотой Остап" в Санкт-Петербурге. В июле 2001-го состоялся первый сольный концерт Галкина на фестивале "Славянский базар в Витебске". После этого он начал регулярно выступать с сольными программами.

Теги: архив, Максим Галкин, отец
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