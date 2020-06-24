"Душа компании, спортсмен, футболист и талантливый рассказчик". Галкин показал архивное фото с отцом-военным

Российский шоумен Максим Галкин, супруг певицы Аллы Пугачевой, разместил в Instagram черно-белое детское фото со своим отцом, Александром Галкиным.
"В это воскресенье отмечали День отца, а я проморгал. Только сегодня добрался до фоток. Папу вспоминаю часто и без всяких праздников", – начал он.
Галкин заявил, что отец был для него эталоном русского офицера.
"В армии его помнят до сих пор. Галкин Александр Александрович – это ориентир для многих, кто выбрал службу. Он прошел огромный путь от простого пацана из очень бедной деревенской семьи из уральской глубинки до генерал-полковника, который отвечал в СССР и затем в России за все танкостроение и военное автомобилестроение и их развитие и обеспечение этой техникой нашей армии", – заявил шоумен.
Галкин назвал отца талантливым инженером и академиком.
"Он стал автором научных трудов и изобретений в области технического обеспечения, войсковой эксплуатации и боевого применения бронетанковой техники, в том числе танка Т-80У", – рассказал он.
Также шоумен подчеркнул, что Александр Галкин был прекрасным отцом для него и его брата, Дмитрия Галкина.
"Душа компании, спортсмен, футболист и талантливый рассказчик. Папа, помню, люблю! Спасибо тебе!" – завершил Галкин.
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В это воскресенье отмечали День Отца, а я проморгал. Только сегодня добрался до фоток. Папу вспоминаю часто и без всяких праздников. Вкратце. —————————————————————————- Отец был эталоном русского офицера, не только для меня, а для тысяч военных, которые его знали, уважали и любили. В армии его помнят до сих пор. Галкин Александр Александрович - это ориентир для многих, кто выбрал службу. Он проше * л огромныи * путь от простого пацана из очень беднои * деревенскои * семьи из уральскои * глубинки до генерала-полковника, которыи * отвечал в СССР и затем в России за все * танкостроение и военное автомобилестроение и их развитие и обеспечение этои * техникои * нашеи * армии. Талантливыи * инженер, академик, он стал автором научных трудов и изобретении * в области технического обеспечения, вои * сковои * эксплуатации и боевого применения бронетанковои * техники, в том числе танка Т-80У, за что получил Государственную Премию. (Разные фото в карусели) Ну и, конечно, прекрасныи * отец для меня и брата, душа компании, спортсмен, футболист и талантливыи * рассказчик. Папа, помню, люблю! Спасибо тебе!
Отец Галкина умер в 2002 году.
Максим Галкин дебютировал на сцене в апреле 1994 года – в спектакле студенческого театра МГУ "Фонтаны любви к ближнему". Летом 1994 года участвовал в Театре эстрады и программе "Дебюты, дебюты, дебюты". Там он показывал пародии на политиков. Позже Галкин гастролировал с юмористом Михаилом Задорновым.
В январе 2001 года шоумен получил грант премии "Триумф" и премию "Золотой Остап" в Санкт-Петербурге. В июле 2001-го состоялся первый сольный концерт Галкина на фестивале "Славянский базар в Витебске". После этого он начал регулярно выступать с сольными программами.