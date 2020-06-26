"Лиза-блогерша". Дочь Пугачевой и Галкина показала "бриллиант"

Дочь российской певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина представила себя как блогера и рассказала о сайте своего отца.

Галкин: Финал, конечно, неожиданный был для меня Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин разместил в Instagram видео, в котором его дочь Лиза показывает каплю воды на листке.

"Можно выставить в Instagram, смотри, такая капелька с листиком... Такая бриллиант, прямо капелька-капелька. Давай положим так, чтобы аккуратненько было. Муравьишки будут пить воду", – рассказала Лиза отцу.

В финале ролика она призвала подписываться на некий "их сайт".

"Запомните, с вами Лиза-блогерша! Подписывайтесь, ставьте лайки и заходите на наш сайт "Максим"!" – призвала Галкина.

Отец девочки отметил, что у них пока нет сайта.

"Финал, конечно, неожиданный был для меня. Все никак не мог понять, откуда Лиза берет все эти словечки про подписки, лайки и Instagram, если она не сидит в телефоне, а потом понял, что это все из моей передачи "Лучше всех!", которую они с Гариком регулярно смотрят", – написал Галкин.

"Лучше всех!" – программа российского "Первого канала", в которой дети демонстрируют свои способности. Ведущим проекта является Галкин.

У Галкина и Пугачевой двое детей: Лиза и Гарри. Они двойняшки. 18 сентября 2019 года детям исполнилось шесть лет. Детей паре родила суррогатная мать.

Галкин и Пугачева живут в браке с 2011 года.