"Лиза-блогерша". Дочь Пугачевой и Галкина показала "бриллиант"

Российский шоумен Максим Галкин разместил в Instagram видео, в котором его дочь Лиза показывает каплю воды на листке.
"Можно выставить в Instagram, смотри, такая капелька с листиком... Такая бриллиант, прямо капелька-капелька. Давай положим так, чтобы аккуратненько было. Муравьишки будут пить воду", – рассказала Лиза отцу.
В финале ролика она призвала подписываться на некий "их сайт".
"Запомните, с вами Лиза-блогерша! Подписывайтесь, ставьте лайки и заходите на наш сайт "Максим"!" – призвала Галкина.
Отец девочки отметил, что у них пока нет сайта.
"Финал, конечно, неожиданный был для меня. Все никак не мог понять, откуда Лиза берет все эти словечки про подписки, лайки и Instagram, если она не сидит в телефоне, а потом понял, что это все из моей передачи "Лучше всех!", которую они с Гариком регулярно смотрят", – написал Галкин.
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Финал, конечно, неожиданный был для меня * Всё никак не мог понять, откуда Лиза берёт все эти словечки про подписки, лайки и Инстаграм, если она не сидит в телефоне, а потом понял, что это всё из моей передачи «Лучше Всех!», которую они с Гариком регулярно смотрят. #елизаветагалкина #капелька
"Лучше всех!" – программа российского "Первого канала", в которой дети демонстрируют свои способности. Ведущим проекта является Галкин.
У Галкина и Пугачевой двое детей: Лиза и Гарри. Они двойняшки. 18 сентября 2019 года детям исполнилось шесть лет. Детей паре родила суррогатная мать.
Галкин и Пугачева живут в браке с 2011 года.