"Алла шикарна, Галкин тоже ничего", "Хвост на боку, ножки – супер". Муж Пугачевой показал фото певицы в мини-шортах

44-летний российский шоумен Максим Галкин обнародовал в Instagram серию снимков, на которых он запечатлен со своей женой, 71-летней певицей Аллой Пугачевой.
Жена Галкина запечатлена на фото в коротких шортах черного цвета и длинном кардигане. Волосы певица собрала в хвост, уложив его на бок.
Пародист попросил фолловеров выбрать из предложенных фото лучшее.
"Все огонь", – заявила украинская певица Оля Полякова.
"Алла Борисовна еще никогда так шикарно не выглядела", – отметили фолловеры.
"Одна лучше другой! Алла стала выглядеть лучше! А ее ногам сейчас и 25-летние позавидуют", – отметили в комментариях.
"Алла! Ты шикарна. Галкин, ты тоже ничего", – прокомментировали снимок подписчики.
"Не помню, чтобы она выглядела круче, чем сейчас", – считают пользователи сети.
"Хвост на боку, ножки, как всегда, супер! Круто", – оценили внешность певицы подписчики Галкина.
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Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. У них двое детей: двойняшки Гарри и Лиза. Их вынашивала суррогатная мать. 18 сентября 2020 года детям исполнится семь лет.