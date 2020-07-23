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23 июля, 2020
 
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"Алла шикарна, Галкин тоже ничего", "Хвост на боку, ножки – супер". Муж Пугачевой показал фото певицы в мини-шортах

44-летний российский шоумен Максим Галкин разместил в сети новые совместные фото с женой, 71-летней певицей Аллой Пугачевой.

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Галкин женился на Пугачевой в 2011 году
Галкин женился на Пугачевой в 2011 году
Фото: maxgalkinru / Instagram

44-летний российский шоумен Максим Галкин обнародовал в Instagram серию снимков, на которых он запечатлен со своей женой, 71-летней певицей Аллой Пугачевой. 

Жена Галкина запечатлена на фото в коротких шортах черного цвета и длинном кардигане. Волосы певица собрала в хвост, уложив его на бок. 

Фото: maxgalkinru / Instagram
Фото: maxgalkinru / Instagram

Пародист попросил фолловеров выбрать из предложенных фото лучшее.

"Все огонь", – заявила украинская певица Оля Полякова. 

"Алла Борисовна еще никогда так шикарно не выглядела", – отметили фолловеры. 

"Одна лучше другой! Алла стала выглядеть лучше! А ее ногам сейчас и 25-летние позавидуют", – отметили в комментариях.  

"Алла! Ты шикарна. Галкин, ты тоже ничего", – прокомментировали снимок подписчики. 

"Не помню, чтобы она выглядела круче, чем сейчас", – считают пользователи сети. 

"Хвост на боку, ножки, как всегда, супер! Круто", – оценили внешность певицы подписчики Галкина. 

Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. У них двое детей: двойняшки Гарри и Лиза. Их вынашивала суррогатная мать. 18 сентября 2020 года детям исполнится семь лет.

Теги: Алла Пугачева, Россия, Москва, Максим Галкин, Оля Полякова
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