"Ужас! Что у нее на голове?", "Нестареющая Алла! Как юный пионер". 71-летняя Пугачева показала новую прическу

Российская певица Алла Пугачева поделилась в микроблоге новым снимком с высокой прической.

Пугачева: Отбросив страх и скинув маски, нам встреча показалась сказкой Фото: alla_orfey / Instagram

71-летняя российская певица Алла Пугачева разместила в Instagram совместный снимок с модельером Валентином Юдашкиным.

"Отбросив страх и скинув маски, нам встреча показалась сказкой", – написала она.

На фото Пугачева запечатлена с волнистыми волосами, поднятыми на макушке.

"Жизнерадостная красавица. Так держать!" – написала chernishova_ludmila.

"Аллочка Борисовна... Как вы прекрасно выглядите. Как куколка. Влюблен по уши!" – прокомментировал igorek_art69hl.

"Нестареющая Алла! Чтобы ты никогда не унывала! Ты, как юный пионер, нам подавай всегда пример!" – прокомментировала galinamaksimova120.

"Ужас! Что у нее на голове? Прическа "гнездо ласточки", – отметила 5523liudmila.