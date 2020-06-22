"Ужас! Что у нее на голове?", "Нестареющая Алла! Как юный пионер". 71-летняя Пугачева показала новую прическу

71-летняя российская певица Алла Пугачева разместила в Instagram совместный снимок с модельером Валентином Юдашкиным.
"Отбросив страх и скинув маски, нам встреча показалась сказкой", – написала она.
На фото Пугачева запечатлена с волнистыми волосами, поднятыми на макушке.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Отбросив страх и скинув маски,нам встреча показалась сказкой. *
"Жизнерадостная красавица. Так держать!" – написала chernishova_ludmila.
"Аллочка Борисовна... Как вы прекрасно выглядите. Как куколка. Влюблен по уши!" – прокомментировал igorek_art69hl.
"Нестареющая Алла! Чтобы ты никогда не унывала! Ты, как юный пионер, нам подавай всегда пример!" – прокомментировала galinamaksimova120.
"Ужас! Что у нее на голове? Прическа "гнездо ласточки", – отметила 5523liudmila.