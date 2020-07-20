Пугачева "оторвалась" на вечеринке с московским адвокатом и женой экс-помощника Путина

Российская певица Алла Пугачева обнародовала в сети фото, на котором запечатлена с московским адвокатом Идой Достман и певицей Олесей Бословяк, супругой Владимира Кожина, который до 2018 года был помощником президента РФ Владимира Путина.

Пугачева: Мы можем "оторваться" и почирикать о своем, о девичьем Фото:alla_orfey / Instagram

71-летняя российская певица Алла Пугачева разместила в сети снимок, на котором запечатлена в компании своих подруг.

На фото Пугачева позирует в кадре вместе с 31-летней певицей Олесей Бословяк, женой экс-управляющего делами президента РФ Владимира Кожина, и московским адвокатом, 43-летней Идой Достман.

"Когда мужья беседуют на серьезные темы, мы можем "оторваться" и почирикать о своем, о девичьем", – подписала фото певица.

Пугачева вышла замуж за российского пародиста Максима Галкина в декабре 2011 года. Супруги воспитывают двух детей, рожденных суррогатной матерью. Лиза и Гарри – двойняшки. 18 сентября 2020 года им исполнится семь лет.

Владимир Кожин был помощником президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества с мая 2014 года по июнь 2018 года.

Кожин и Бословяк зарегистрировали брак в 2014 году. Супруги воспитывают двух дочерей.

Адвокат Ида Достман – супруга российского продюсера Александра Достмана.