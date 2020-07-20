Пугачева "оторвалась" на вечеринке с московским адвокатом и женой экс-помощника Путина

71-летняя российская певица Алла Пугачева разместила в сети снимок, на котором запечатлена в компании своих подруг.
На фото Пугачева позирует в кадре вместе с 31-летней певицей Олесей Бословяк, женой экс-управляющего делами президента РФ Владимира Кожина, и московским адвокатом, 43-летней Идой Достман.
"Когда мужья беседуют на серьезные темы, мы можем "оторваться" и почирикать о своем, о девичьем", – подписала фото певица.
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Когда мужья беседуют на серьезные темы,мы можем «оторваться» и почирикать о своём,о девичьем.#Олеся,Алла,Ида#теплая вечеринка в холодную пору
Пугачева вышла замуж за российского пародиста Максима Галкина в декабре 2011 года. Супруги воспитывают двух детей, рожденных суррогатной матерью. Лиза и Гарри – двойняшки. 18 сентября 2020 года им исполнится семь лет.
Владимир Кожин был помощником президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества с мая 2014 года по июнь 2018 года.
Кожин и Бословяк зарегистрировали брак в 2014 году. Супруги воспитывают двух дочерей.
Адвокат Ида Достман – супруга российского продюсера Александра Достмана.