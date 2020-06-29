Пугачева приняла гостей у себя в Грязи. Опубликовано фото застолья

71-летняя российская певица Алла Пугачева разместила в Instagram фото, на котором запечатлена со своими друзьями во время застолья в саду своего замка в подмосковной деревне Грязь.
"Любимые друзья всегда рядом", – написала она.
Среди приглашенных были модельер Валентин Юдашкин с женой Мариной и певец Александр Буйнов.
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Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. В 1991 году она получила звание народной артистки СССР. В ее репертуаре более 500 песен на русском, английском, немецком, французском языках. В дискографии певицы более 20 сольных пластинок.
В 2010 году она прекратила гастрольную деятельность, но в 2019 году по случаю своего 70-летия дала сольный концерт в Москве.
Пугачева живет в браке с шоуменом Максимом Галкиным с 2011 года. В сентябре 2013 года супруги стали родителями двойняшек Лизы и Гарри, которых паре родила суррогатная мать.