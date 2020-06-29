Пугачева приняла гостей у себя в Грязи. Опубликовано фото застолья

Российская певица Алла Пугачева показала, как проводит время с друзьями, среди которых были модельер Валентин Юдашкин с женой Мариной и певец Александр Буйнов.

71-летняя российская певица Алла Пугачева разместила в Instagram фото, на котором запечатлена со своими друзьями во время застолья в саду своего замка в подмосковной деревне Грязь.

"Любимые друзья всегда рядом", – написала она.

Среди приглашенных были модельер Валентин Юдашкин с женой Мариной и певец Александр Буйнов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Любимые друзья всегда рядом. * Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 28 Июн 2020 в 12:25 PDT

Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. В 1991 году она получила звание народной артистки СССР. В ее репертуаре более 500 песен на русском, английском, немецком, французском языках. В дискографии певицы более 20 сольных пластинок.

В 2010 году она прекратила гастрольную деятельность, но в 2019 году по случаю своего 70-летия дала сольный концерт в Москве.

Пугачева живет в браке с шоуменом Максимом Галкиным с 2011 года. В сентябре 2013 года супруги стали родителями двойняшек Лизы и Гарри, которых паре родила суррогатная мать.