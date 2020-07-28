MAG. Галкин рассказал, что означает аббревиатура на его футболке

44-летний российский шоумен Максим Галкин сфотографировался в футболке с принтом, который вызвал вопросы у его фолловеров.

Галкин: Давно я вас не баловал самолюбованием Фото: maxgalkinru / Instagram

Супруг 71-летней певицы Аллы Пугачевой 44-летний российский шоумен Максим Галкин обнародовал в Instagram селфи, позируя перед камерой в красной футболке с принтом MAG.

"Что-то давно я вас не баловал самолюбованием", – с иронией подписал селфи артист.

"Макс, что за МАГ на красной футболке? Make America Great Again? (Лозунг президента США Дональда Трампа во время президентской кампании. –"ГОРДОН"). Надеюсь, ты не сторонник Трампа?" – прокомментировали фото фолловеры Галкина.

"Нет, это Максим Александрович Галкин", – ответил шоумен.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Что-то давно я вас не баловал самолюбованием #раскаталгубу Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 27 Июл 2020 в 9:47 PDT

Максим Галкин дебютировал на сцене в апреле 1994 года – в спектакле студенческого театра МГУ "Фонтаны любви к ближнему". Летом 1994 года участвовал в Театре эстрады и программе "Дебюты, дебюты, дебюты". Там он показывал пародии на политиков. Позже Галкин гастролировал с юмористом Михаилом Задорновым.

В январе 2001 года шоумен получил грант премии "Триумф" и премию "Золотой Остап" в Санкт-Петербурге. В июле 2001-го состоялся первый сольный концерт Галкина на фестивале "Славянский базар в Витебске". После этого он начал регулярно выступать с сольными программами.