Бульвар Шоубиз
 
06 августа, 2020
 
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Сын Ротару дал совет мужу Пугачевой Галкину

По словам мужа российской певицы Аллы Пугачевой, шоумена Максима Галкина, до того как сесть за руль мотоцикла, он думал, что боится скорости. Сын украинской певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко отреагировал на признание артиста.

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Галкин: Всю жизнь думал, что боюсь скорости
Галкин: Всю жизнь думал, что боюсь скорости
Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин разместил в Instagram серию снимков, на которых запечатлен одетым в мотоэкипировку на фоне красного мотоцикла. 

"Всю жизнь думал, что боюсь скорости! А вот ведь нет!" – подписал он публикацию. 

"На фоне горгулей ты особенно хорошо на нем смотришься", – оценила фото Галкина журналистка Ксения Собчак. 

"Главное – аккуратно", – посоветовал Галкину сын украинской певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко.

Галкин оставил комментарий сына Ротару без ответа. 

Евдокименко увлекается мотоциклами в течение долгих лет. На своей странице в Instagram он показал подписчикам свой первый байк. 

На снимках, которые сын Ротару публикует в  микроблоге, также можно увидеть мотоциклы в виде коллекционных макетов. 

Свой байк Евдокименко называет "двухколесным настроением". 

Теги: Алла Пугачева, София Ротару, мотоцикл, Максим Галкин, Руслан Евдокименко
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