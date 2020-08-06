Сын Ротару дал совет мужу Пугачевой Галкину

Российский шоумен Максим Галкин разместил в Instagram серию снимков, на которых запечатлен одетым в мотоэкипировку на фоне красного мотоцикла.
"Всю жизнь думал, что боюсь скорости! А вот ведь нет!" – подписал он публикацию.
"На фоне горгулей ты особенно хорошо на нем смотришься", – оценила фото Галкина журналистка Ксения Собчак.
"Главное – аккуратно", – посоветовал Галкину сын украинской певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко.
Галкин оставил комментарий сына Ротару без ответа.
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Всю жизнь думал, что боюсь скорости! А вот ведь нет продолжение в сториз
Евдокименко увлекается мотоциклами в течение долгих лет. На своей странице в Instagram он показал подписчикам свой первый байк.
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На снимках, которые сын Ротару публикует в микроблоге, также можно увидеть мотоциклы в виде коллекционных макетов.
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Свой байк Евдокименко называет "двухколесным настроением".
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