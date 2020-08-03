"Если папа не приедет – у меня будет нервный срыв". Галкин показал, что делают Лиза и Гарри, ожидая его возвращения домой

44-летний российский шоумен Максим Галкин обнародовал в Instagram ролик, показав, что делают его дети – шестилетние Лиза и Гарри – в ожидании, пока он вернется домой.
Ролик был записан женой шоумена – 71-летней певицей Аллой Пугачевой, которая за кадром ведет диалог с детьми.
На видео Лиза и Гарри запечатлены лежащими на ступеньках.
"Если папа не приедет – у меня будет нервный срыв", – заявил Гарри.
"Это дети или ступеньки – не могу понять?" – удивилась Пугачева в ответ.
"Говорящая ступенька, которая любит папу и маму", – ответила Лиза.
По словам Лизы и Гарри, они намерены были лежать на лестнице, пока папа не вернется домой.
Когда спустя несколько минут Галкин зашел в дом, дети рассмеялись, довольные его реакцией на увиденное.
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Галкин и Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. У них двое детей: двойняшки Гарри и Лиза. Их вынашивала суррогатная мать. 18 сентября 2020 года детям исполнится семь лет.