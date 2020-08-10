"Я чуть не подавилась". Галкин показал, как ему удалось рассмешить Пугачеву

44-летний российский шоумен Максим Галкин обнародовал в Instagram ролик, на котором запечатлено, как он пытается поймать ртом летающие орехи, чтобы рассмешить жену, певицу Аллу Пугачеву и двух их детей – Лизу и Гарри.
"Дети попросили повеселить. Мой коронный номер – "Неудачная ловля ореха ртом", – подписал он видео, снятое Пугачевой.
"Издеваетесь над папой", – в самом начале за кадром прокомментировала происходящее Пугачева.
После того, как Галкин безуспешно повторил трюк с орехом несколько раз, Пугачева не сдержала смех.
"Я чуть не подавилась", – призналась певица.
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Дети попросили повеселить Мой коронный номер - «Неудачная ловля ореха ртом» #каникулыбонифация
Галкин и Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. У них двое детей: двойняшки Гарри и Лиза. Их вынашивала суррогатная мать. 18 сентября 2020 года детям исполнится семь лет.
Ранее Галкин показал, как дети ждут его возвращения домой.