"Я чуть не подавилась". Галкин показал, как ему удалось рассмешить Пугачеву

44-летний российский шоумен Максим Галкин разместил в сети видео, снятое супругой, 71-летней певицей Аллой Пугачевой на кухне их дома.

44-летний российский шоумен Максим Галкин обнародовал в Instagram ролик, на котором запечатлено, как он пытается поймать ртом летающие орехи, чтобы рассмешить жену, певицу Аллу Пугачеву и двух их детей – Лизу и Гарри.

"Дети попросили повеселить. Мой коронный номер – "Неудачная ловля ореха ртом", – подписал он видео, снятое Пугачевой.

"Издеваетесь над папой", – в самом начале за кадром прокомментировала происходящее Пугачева.

После того, как Галкин безуспешно повторил трюк с орехом несколько раз, Пугачева не сдержала смех.

"Я чуть не подавилась", – призналась певица.

Галкин и Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. У них двое детей: двойняшки Гарри и Лиза. Их вынашивала суррогатная мать. 18 сентября 2020 года детям исполнится семь лет.

Ранее Галкин показал, как дети ждут его возвращения домой.