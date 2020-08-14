Киркоров спустя 15 лет после развода рассказал, как относится к Пугачевой

Российский певец Филипп Киркоров считает, что его бывшая жена, певица Алла Пугачева в настоящее время находится в прекрасной форме.

Экс-супруг российской певицы Аллы Пугачевой артист Филипп Киркоров заявил, что не поддерживает с ней тесные отношения, но бывшая жена всегда может рассчитывать на его помощь, если окажется в беде. Об этом он рассказал в интервью российскому изданию "Собеседник".

По словам Киркорова, он наблюдает за семьей бывшей жены только со стороны благодаря ее публикациям в социальных сетях. Певец отметил, что в настоящее время Пугачева находится в "прекрасной форме".

Пугачева и Киркоров поженились в марте 1994 года. Для певицы это был четвертый брак, а для ее супруга – первый и до настоящего времени единственный. Пара рассталась в ноябре 2005 года.

В декабре 2011 года Пугачева вышла замуж за шоумена Максима Галкина. Супруги воспитывают двух детей, рожденных суррогатной матерью. Лиза и Гарри – двойняшки. 18 сентября 2020 года им исполнится семь лет.