"Как-то странно я отделался". Киркоров переболел COVID-19

По словам российского певца Филиппа Киркорова, он перенес болезнь бессимптомно.

Киркоров: У меня антитела, я ничего не боюсь Скриншот: fkirkorov / Instagram

Российский певец Филипп Киркоров переболел СOVID-19. Об этом он рассказал 11 августа в интервью российскому изданию "Дни.ру".

По словам артиста, он перенес болезнь бессимптомно. При этом никто из членов его семьи коронавирусом не заразился.

"Я коронавирусом переболел. У меня все хорошо, у меня антитела, я ничего не боюсь – в маске не хожу, как некоторые. Хотя надо, надо", – заявил он.

Киркоров не уточнил, при каких обстоятельствах заразился коронавирусом и как узнал, что болен, пообещав рассказать "эту душещипательную историю" позже.

"Как-то странно я отделался, но антител сейчас у меня очень много – так что я безопасен", – резюмировал он.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Всего в мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни, по состоянию на 12 августа коронавирусом заразилось 20 317 087 человек. Жертвами COVID-19 стали 742 035 человек.

В России коронавирусной инфекцией заразился 902 701 человек. Об этом сообщает сайт "Стоп коронавирус РФ".