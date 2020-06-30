"Желаю быть восьмым чудом света для своих близких и друзей". Киркоров показал короткометражку о своем сыне

Российский певец Филипп Киркоров поздравил с днем рождения своего сына Мартина.

Российский певец Филипп Киркоров обнародовал в Instagram пост, посвященный своему сыну Мартину по случаю его дня рождения. В ролике собраны фото и видео мальчика.

"Дорогой сынок, с восьмилетием! Желаю быть восьмым чудом света для своих близких и друзей! Желаю бесконечного везения и удач, ярких побед, великих знаний и веселых идей! С днем рождения, Мартин! Всегда рядом. Папа", – написал он.

Ролик Киркоров сопроводил песней "Верить" из своего репертуара. Она вошла в его альбом "Романы", релиз которого состоялся в февраля 2020 года.

У Филиппа Киркорова двое детей: Алла-Виктория и Мартин. Их рожала суррогатная мать. Дочь Алла-Виктория появилась на свет 26 ноября 2011 года, сын Мартин – 29 июня 2012 года.

Киркоров не женат. С 1994-го по 2005 год он жил в браке с российской певицей Аллой Пугачевой.