  "Наконец-то снова могу обнять любимого Киркорова". Стоцкая показала объятия с бывшим продюсером

Российская певица украинского происхождения Анастасия Стоцкая в 2002 году стала подопечной певца и продюсера Филиппа Киркорова. По словам артистки, в то время она была в него влюблена.

Стоцкая и Киркоров знакомы с 2002 года Фото: 100tskaya / Instagram

Российская певица украинского происхождения Анастасия Стоцкая обнародовала в Instagram фото, на котором запечатлена вместе со своим экс-продюсером, артистом Филиппом Киркоровым.

Певица встретилась с бывшим продюсером по случаю дня рождения его сына Мартина, которому исполнилось восемь лет.

"Я наконец-то снова могу обнять дорогого любимого Киркорова. Обожаю!" – написала она.

Певица обрела популярность после участия в Международном конкурсе молодых исполнителей "Новая волна 2003" в Юрмале, где завоевала Гран-при.

Киркоров продюсировал Стоцкую с 2002 года. В 2019 году в интервью Лере Кудрявцевой, ведущей передачи "Секрет на миллион", которая выходит на канале НТВ, Стоцкая заявила, что их с Киркоровым связывали не только рабочие, но и личные отношения.

"Он меня очаровал. Я, конечно, была в него влюблена. И сейчас, когда он появляется на горизонте, я трепещу", – заявила она.

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Видео: НТВ / YouTube

Во втором браке с ресторатором Сергеем Абгаряном певица стала дважды мамой. Супруги воспитывают сына Александра (2011) и дочь Веру (2017).

После рождения первенца Стоцкая заявила, что будет блокировать всех пользователей Instagram, которые в комментариях напишут, что ее сын похож на певца Филиппа Киркорова.