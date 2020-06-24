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Журналист заявил, что нардеп от ОПЗЖ организовал вечеринку в Москве с Киркоровым и Лепсом на $1 млн. Теперь его проверит НАПК

Журналист Денис Казанский заявил, что народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Федор Христенко устроил своей жене вечеринку в Москве за более чем $1 млн, а развлекали гостей певцы Филипп Киркоров и Григорий Лепс. При этом в декларации нардепа за 2019 год их общий с женой капитал составляет $3,8 млн.

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Христенко впервые стал народным депутатом в 2019 году
Христенко впервые стал народным депутатом в 2019 году
Фото: Федор Христенко / Facebook

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало проверку народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Федора Христенко. Об этом в НАПК рассказали в ответ на запрос Центра противодействия коррупции.

В ответе НАПК (.pdf) говорится, что агентство направило требование для предоставления депутатом документов, необходимых для проверки, своевременно ли подал Христенко информацию об изменениях его имущественного положения.

Если НАПК найдет нарушения, то обещает "принять меры, предусмотренные законом".

Проверка инициирована из-за сообщения журналиста Дениса Казанского, который в феврале в Facebook рассказал о том, что Христенко организовал вечеринку для своей жены в честь ее дня рождения на $1 млн. По словам журналиста, для празднования было арендовано помещение в одном из самых дорогих отелей России – Four season, который находится напротив Кремля. Также на мероприятие пригласили звезд российского шоу-бизнеса – Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Григория Лепса, Полину Гагарину, группу "Руки вверх" и комика Александра Ревву.

https://www.facebook.com/den.kazansky/posts/2854561601290000

При этом, согласно декларации за 2019 год, нардеп заработал 150 тыс. грн, а доход его жены составил 5,7 млн грн. В общем на их банковских счетах находилось около 103 млн грн ($3,8 млн).

Христенко впервые стал народным депутатом в 2019 году. До этого он занимался предпринимательством, руководил компанией "Истголдкапитал", которая занимается неспециализированной оптовой торговлей, а также был бенефициаром "Карбонкапитала". В скандал с дорогостоящими вечеринками для своей жены он попадает не впервые – в декабре 2018 года он устроил ей праздник в киевском отеле Fairmont Grand Hotel Kyiv, где присутствовали такие украинские звезды, как Верка Сердючка, группы MOZGI и KAZKA, Ани Лорак, Светлана Лобода, отмечает "Комсомольская правда в Украине". По подсчетам журналистов, тот праздник обошелся в 7,5 млн грн.

Теги: Верховная Рада, Россия, Москва, Денис Казанский, декларация, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Николай Басков, НАПК, Руки вверх
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