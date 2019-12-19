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НАПК проверит декларацию депутата Одесского облсовета Саутенкова по заявлению областного Союза юристов

Союз юристов Одесской области в заявлении в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщил, что депутат Одесского областного совета от фракции "Оппозиционный блок" Виталий Саутенков не задекларировал дом.

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В НАПК ответили, что проведут полную проверку декларации
В НАПК ответили, что проведут полную проверку декларации
Скриншот: Ivasi News / YouTube

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начнет полную проверку декларации депутата Одесского областного совета от фракции "Оппозиционный блок" Виталия Саутенкова, сообщает местное информагентство "Одесса Медиа"

Заявление в НАПК с сообщением о нарушениях в декларации подали члены Союза юристов Одесской области.

"Из СМИ мы узнали, что у Виталия Саутенкова есть незадекларированный дом. А ведь закон один для всех, поэтому мы обратились в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции с требованием разобраться в нарушении. Сейчас мы получили ответ от НАПК, в котором нам подтвердили, что проверка Саутенкова состоится", – отметил руководитель Союза юристов Одесской области Александр Рябец.

"Одесса Медиа" опубликовало фото ответа НАПК.

Электронное декларирование доходов чиновников в Украине запустили в сентябре 2016 года. Это было одним из требований Европейского союза для реализации безвизового режима.

Теги: Одесса, декларация, Оппозиционный блок, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, НАПК, Виталий Саутенков
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