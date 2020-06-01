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Только один нардеп не подал декларацию вовремя – СМИ

По информации "РБК-Украина", нардеп от "Слуги народа" Анатолий Драбовский до 1 июня не подал электронную декларацию о доходах, в НАПК изучат вопрос.

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К депутату Драбовскому у НАПК есть вопросы
К депутату Драбовскому у НАПК есть вопросы
Фото: Слуга Народу - Драбовський Анатолій / Facebook

Только один депутат Верховной Рады не успел подать электронную декларацию о доходах до завершения срока подачи. Как сообщил "РБК-Украина" источник в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции, это нардеп от "Слуги народа" Анатолий Драбовский.

"Драбовский не подал декларацию. Вот и первый претендент на обоснованный вывод [о преднамеренном непредоставлении декларации]", – сказали в НАПК.

Драбовскому 62 года, он является членом комитета Рады по вопросам бюджета. До избрания в парламент был ректором Винницкого кооперативного института.

В 2020 году срок подачи электронных деклараций был продлен до 1 июня в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Теги: декларация, НАПК, Анатолий Драбовский, коронавирус
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