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ДЕНЬГИ

Ермак задекларировал крупную сумму наличности

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак указал в декларации почти 256 тыс. грн дохода за 2019 год, а также автомобиль, банковские сбережения, квартиру и наличные деньги.

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Ермак указал в декларации доходы, полученные до перехода на госслужбу
Ермак указал в декларации доходы, полученные до перехода на госслужбу
Фото: ЕРА

В своей электронной декларации глава Офиса президента Украины Андрей Ермак указал 255 859 грн дохода, полученного в 2019 году от занятий предпринимательством и адвокатурой. Декларация размещена на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

У руководителя ОПУ наличными хранится $347 тыс. и €50 тыс. Он также имеет гривневые счета в четырех банках и выплачивает остаток по четырехмиллионному кредиту, взятому в 2006 году в "Альфа-Банке".

В декларации Ермака указана квартира в Киеве площадью 107,8 м², которую он приобрел в 2005 году за 3,535 млн грн.

В пользовании у чиновника с августа 2015 года автомобиль Toyota Camry, владельцем которого указан Андрей Ершов.

11 марта 2020 года Ермак приобрел автомобиль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long 2019 года выпуска за 2,9 млн грн, однако в декларации за прошлый год он не отражен.

11 февраля глава государства Владимир Зеленский назначил на должность главы Офиса президента своего помощника Ермака. Спустя пять дней он подал свою первую декларацию.

Теги: доходы, декларация, автомобиль, квартира, Андрей Ермак, наличные деньги
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