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Квартира в Киеве, автомобиль, более $347 тыс. наличными, корпоративные права. Ермак подал свою первую декларацию

Новый глава Офиса президента Андрей Ермак задекларировал автомобиль Toyota Camry 2015 года выпуска, квартиру в Киеве, которая была приобретена в 2005 году и оценивается в 3,5 млн грн, а также корпоративные права, кредит на 1,2 млн грн, наличные средства и доходы за 2019 год.

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Ермак подавал декларацию как кандидат на должность главы ОПУ
Ермак подавал декларацию как кандидат на должность главы ОПУ
Фото: ЕРА

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подал декларацию о доходах за 2019 год. Она была обнародована на портале Национального агентства по вопросам противодействия коррупции вечером 14 февраля. 

Ермак задекларировал автомобиль Toyota Camry 2015 года выпуска, квартиру в Киеве площадью 107,8 м², которая была приобретена в 2005 году и оценивается в 3,5 млн грн.

Из декларации следует, что нынешний глава ОПУ владеет корпоративными правами в девяти компаниях: 100% – в ООО "ЭР ПИ АЙ", 99% – в ООО "Гарнет Интернешнл Медиа Групп", по 50% – в ООО "Международная юридическая компания", "Международная фармацевтическая группа" и "Интерпромфинанс-Безопасность", 10% – в ЗАО "Интерпромфинанс-Украина".

Кроме того, Ермаку принадлежит 60% прав в адвокатском объединении "Международная юридическая компания", 33,33% – в ООО "АМА Вижн", 0,01% – в ООО "Виссон Юкрейн Технолоджис".

Также на Ермака оформлен кредит в "Альфа-Банке" на 1,2 млн грн, он имеет наличные средства в сумме $347 тыс., 50 тыс.

На банковских счетах в "OTP Банке" и "Кредобанке" у главы ОПУ 26 803 и 609 грн соответственно.

Кроме того, Ермак занял третьим лицам 1,38 млн грн, ООО "Гарнет Интернешнл Медиа Групп" по двум договорам задолжала ему более 8 млн грн.

В 2019 году Ермак задекларировал 151 тыс. грн дохода от предпринимательской деятельности, около 59 тыс. грн. зарплаты по основному месту работы и по совместительству в ООО "Международная юридическая компания", еще 42 тыс. грн зарплаты Ермак получил в АО "Международная юридическая компания". Кроме того, он получал 1,3 тыс. грн гонорара "Медийной группе европейского партнерства" и задекларировал 1 тыс. грн дохода от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.

Ермак подавал свою первую декларацию как кандидат на должность главы ОПУ. До этого он работал помощником президента. В декларации не указано получение Ермаком дохода в этой должности. Кроме того, из документа следует, что у нового главы Офиса президента нет жены и детей. 

Зеленский уволил главу ОП Андрея Богдана и назначил на его место Ермака 11 февраля. 

Теги: автомобили, доходы, декларация, кредиты, квартира, Андрей Ермак
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