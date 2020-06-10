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10 июня, 2020
 
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"Колени у Софии – огонь". Дочь Ани Лорак засветила подбитые колени на фото с Киркоровым и его детьми

Свой день рождения дочь строящей карьеру в РФ украинской певицы Ани Лорак, София Налчаджиоглу отпраздновала в компании крестного, российского певца Филиппа Киркорова, и его детей, Мартина и Аллы-Виктории.

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Ани Лорак: Спасибо всем за теплые поздравления! Спасибо любимому крестному Филиппу Киркорову!
Ани Лорак: Спасибо всем за теплые поздравления! Спасибо любимому крестному Филиппу Киркорову!
Фото: anilorak / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Ани Лорак в Instagram опубликовала фото празднования дня рождения своей дочери Софии, которой 9 июня исполнилось девять лет.

Праздник прошел в компании крестного девочки, российского певца Филиппа Киркорова, и его детей, Мартина и Аллы-Виктории.

"Спасибо всем за теплые поздравления! Спасибо любимому крестному Филиппу Киркорову!" – написала певица.

"С днем рождения! Колени у Софии – огонь", – отметила voloshandaria.

"Черная вечеринка", – отметили со страницы lorak.news.

Дресс-код предусматривал соединение черного и белого цветов в одежде, и этому соответствовал декор в виде черных и белых шариков.

София Налчаджиоглу – дочь Ани Лорак от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, свадьба с которым состоялась 15 августа 2009 года. 31 января 2019 года в Шевченковском районном суде Киева прошло закрытое заседание по делу о разводе Ани Лорак (Каролины Куек) и ее супруга Мурата Налчаджиоглу. На заседании певицы и ее мужа не было – их представляли адвокаты. Секретарь, присутствовавшая на заседании, после слушания сообщила, что Ани Лорак и Налчаджиоглу развели.

Теги: Филипп Киркоров, Ани Лорак, Мартин Киркоров, Алла-Виктория Киркорова, Мурат Налчаджиоглу, София Налчаджиоглу
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