"Маманя – сынуля", "До слез". Галкин показал, как его сын от Пугачевой играет на лужайке

Российский шоумен Максим Галкин, супруг певицы Аллы Пугачевой, разместил в Instagram видео, в котором запечатлен его шестилетний сын Гарри, пускающий на лужайке игрушечный самолетик.
"Детство. Самолетик", – написал Галкин.
Видео шоумен сопроводил композицией "Где же ты, мечта?" в исполнении певицы Елены Камбуровой.
"Привет, маманя!" – говорит Гарри. "Привет, сынуля", – отвечает ему Пугачева, находящаяся за кадром.
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"До слез. Это ты, любовь..." – прокомментировала телеведущая Елена Малышева.
"Маманя – сынуля! Дорогие мои! А песня до слез... Очень люблю!" – прокомментировала певица Хибла Герзмава.
Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года.
У них двое детей: двойняшки Гарри и Лиза. Их вынашивала суррогатная мать. 18 сентября 2019 года детям исполнилось шесть лет.