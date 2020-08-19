Бульвар Шоубиз
 
19 августа, 2020
 
Новости

"Маманя – сынуля", "До слез". Галкин показал, как его сын от Пугачевой играет на лужайке

Российский шоумен Максим Галкин заснял на видео диалог свого сына Гарри и жены, российской певицы Аллы Пугачевой.

Галкин: Детство. Самолетик
Галкин: Детство. Самолетик
Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин, супруг певицы Аллы Пугачевой, разместил в Instagram видео, в котором запечатлен его шестилетний сын Гарри, пускающий на лужайке игрушечный самолетик.

"Детство. Самолетик", – написал Галкин.

Видео шоумен сопроводил композицией "Где же ты, мечта?" в исполнении певицы Елены Камбуровой.

"Привет, маманя!" – говорит Гарри. "Привет, сынуля", – отвечает ему Пугачева, находящаяся за кадром.

"До слез. Это ты, любовь..." – прокомментировала телеведущая Елена Малышева.

"Маманя – сынуля! Дорогие мои! А песня до слез... Очень люблю!" – прокомментировала певица Хибла Герзмава.

Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года.

У них двое детей: двойняшки Гарри и Лиза. Их вынашивала суррогатная мать. 18 сентября 2019 года детям исполнилось шесть лет.

Теги: Алла Пугачева, видео, телеведущая, Елена Малышева, Максим Галкин, певица, Гарри Галкин, шоумен
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Протесты в Беларуси. Онлайн-репортаж
Протесты в Беларуси. Онлайн-репортаж
Записки бывшего подполковника КГБ: Ленинградские чекисты Путина и участники проекта Рогозина "Родина"
Записки бывшего подполковника КГБ: Ленинградские чекисты Путина и участники проекта Рогозина "Родина"
Владимир ПОПОВ
  Илларионов: Если Лукашенко примет разумное решение и уйдет сейчас, есть шанс, что судьба Каддафи и Чаушеску его не постигнет
  Илларионов: Если Лукашенко примет разумное решение и уйдет сейчас, есть шанс, что судьба Каддафи и Чаушеску его не постигнет
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Победительница "Холостяка 10" Ульянова в декольтированном платье рассказала, для чего нужно участвовать в новом сезоне шоу
Победительница "Холостяка 10" Ульянова в декольтированном платье рассказала, для чего нужно участвовать в новом сезоне шоу
Мишель Обама показала старшего брата
Мишель Обама показала старшего брата
"Посмотрев себя в сериалах и услышав свой голос со стороны, пришла в ужас!" Жена Бабкина рассказала о проблемах с принятием себя
"Посмотрев себя в сериалах и услышав свой голос со стороны, пришла в ужас!" Жена Бабкина рассказала о проблемах с принятием себя
"Маманя сынуля", "До слез". Галкин показал, как его сын от Пугачевой играет на лужайке
"Маманя – сынуля", "До слез". Галкин показал, как его сын от Пугачевой играет на лужайке
Адель рассказала, какая книга помогла ей поменяться
Адель рассказала, какая книга помогла ей поменяться
Pink показала, зачем ей нужны "громадные бедра"
Pink показала, зачем ей нужны "громадные бедра"
  "Мурашки". Глюк'oZa в новом клипе станцевала тверк, лежа на животе. Видео
  "Мурашки". Глюк'oZa в новом клипе станцевала тверк, лежа на животе. Видео
Экс-жена Павлика Созаева: Когда ребенок болел – плакала. Когда сын был забран – успокоилась
Экс-жена Павлика Созаева: Когда ребенок болел – плакала. Когда сын был забран – успокоилась
Клум показала, как с помощью макияжа преображается ее лицо. Видео
Клум показала, как с помощью макияжа преображается ее лицо. Видео
Помощник 67-летнего Рурка выбрал для него место на украинском кладбище
Помощник 67-летнего Рурка выбрал для него место на украинском кладбище
"Все ближе к первому эфиру "Танцев со звездами". Мейхер раскрыла подробности своего первого номера
"Все ближе к первому эфиру "Танцев со звездами". Мейхер раскрыла подробности своего первого номера
  "Сбылась моя мечта, ребенок похож на отца". Alyosha рассказала о новорожденной дочери
  "Сбылась моя мечта, ребенок похож на отца". Alyosha рассказала о новорожденной дочери
"Реальная какашечка". Поклонники Потапа высказались о его "шапке-какашке"
"Реальная какашечка". Поклонники Потапа высказались о его "шапке-какашке"
"Человек меняется на глазах". Джамала показала двухмесячного сына
"Человек меняется на глазах". Джамала показала двухмесячного сына
"Глазами дочка копия мамы, а сын точнейшая копия папы". Фреймут повела в школу детей от продюсера украинского канала
"Глазами дочка копия мамы, а сын точнейшая копия папы". Фреймут повела в школу детей от продюсера украинского канала
"Был скромным и стеснительным". Яма показал детское фото с партнершей по танцам
"Был скромным и стеснительным". Яма показал детское фото с партнершей по танцам
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS