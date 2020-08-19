"Маманя – сынуля", "До слез". Галкин показал, как его сын от Пугачевой играет на лужайке

Российский шоумен Максим Галкин заснял на видео диалог свого сына Гарри и жены, российской певицы Аллы Пугачевой.

Российский шоумен Максим Галкин, супруг певицы Аллы Пугачевой, разместил в Instagram видео, в котором запечатлен его шестилетний сын Гарри, пускающий на лужайке игрушечный самолетик.

"Детство. Самолетик", – написал Галкин.

Видео шоумен сопроводил композицией "Где же ты, мечта?" в исполнении певицы Елены Камбуровой.

"Привет, маманя!" – говорит Гарри. "Привет, сынуля", – отвечает ему Пугачева, находящаяся за кадром.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Детство. Самолётик #гдежетымечта #еленакамбурова Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 18 Авг 2020 в 2:48 PDT

"До слез. Это ты, любовь..." – прокомментировала телеведущая Елена Малышева.

"Маманя – сынуля! Дорогие мои! А песня до слез... Очень люблю!" – прокомментировала певица Хибла Герзмава.

Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года.

У них двое детей: двойняшки Гарри и Лиза. Их вынашивала суррогатная мать. 18 сентября 2019 года детям исполнилось шесть лет.