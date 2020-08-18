"Галкин построил замок, а спортзал для детей запланировать забыл". Муж Пугачевой объяснил, почему не стал делать спортзал для детей в своем замке

Российский шоумен Максим Галкин в ответ на комментарий подписчицы рассказал, где будут заниматься его с певицей Аллой Пугачевой дети – Лиза и Гарри.

Галкин: На стендап нашего тренера по гимнастике Александра можно уже билеты продавать Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин, супруг певицы Аллы Пугачевой, разместил в Instagram видео тренировки своих детей – шестилетних Лизы и Гарри.

"На стендап нашего тренера по гимнастике Александра можно уже билеты продавать", – написал он.

В ролике тренер, курируя тренировку, напоминает детям, чтобы они улыбались, и шутит.

"Делаем так, чтобы у папы шнурки развязались", – говорит он.

"Галкин построил замок, а спортзал для детей запланировать забыл. Странно видеть, что дети занимаются среди книжных полок. Нет места в целом замке переоборудовать в нормальный зал?" – спросила mariakolpakova_sp.

"Да чего ж все в дом, в нем и так все, чтобы не выходить. Вот сейчас в школу пойдут – там и оборудовано", – ответил Галкин.

Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года.

У них двое детей: двойняшки Гарри и Лиза. Их вынашивала суррогатная мать. 18 сентября 2019 года детям исполнилось шесть лет.