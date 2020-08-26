"Я свободна, словно птица в небесах". Дочь Пугачевой и Галкина рассказала о женихе. Видео

Шестилетняя дочь российской певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина Лиза рассказала о результате гадания на ромашке.

Лиза Галкина: Я гадала на ромашке, будет ли меня жених любить Фото: maxgalkinru / Instagram

Супруг певицы Аллы Пугачевой – 44-летний российский шоумен Максим Галкин обнародовал в Instagram ролик с участием их шестилетней дочери Лизы.

Она рассказала маме, как гадала на ромашке на жениха.

"Мамочка! Я гадала на ромашке, будет ли меня жених любить. А получилось – любит! А если не будет любить – ух ему!" – заявила Лиза.

Она побежала по полю, распевая песню "Я свободен" из репертуара российской рок-группы "Ария", изменив слова на "Я свободна, словно птица в небесах".

"Немного о женщинах и любви", – написал Галкин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Немного о женщинах и любви * #елизаветагалкина Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 25 Авг 2020 в 9:01 PDT

Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. У них двое детей: двойняшки Гарри и Лиза. Их вынашивала суррогатная мать. 18 сентября 2020 года детям исполнится семь лет.