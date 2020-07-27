"Давай, мам, качай". Муж Пугачевой показал, как певица играет со своими детьми

44-летний российский шоумен Максим Галкин снял на видео активный досуг своих детей – шестилетних двойняшек Лизы и Гарри – в компании их матери, 71-летней певицы Аллы Пугачевой.

Супруг певицы Аллы Пугачевой, 44-летний российский шоумен Максим Галкин обнародовал в Instagram ролик, показав, как его дети – шестилетние двойняшки Лиза и Гарри – занимаются на гимнастических кольцах, установленных во дворе.

Первой в кадре появилась Лиза – схватившись руками за кольца, она принялась поднимать вверх ноги. В это время за кадром слышится голос Пугачевой – она подбадривает дочь, пока та выполняет упражнение.

"Вот это молодец!" – похвалила Лизу певица.

"А теперь номер Тарзана", – объявила Пугачева появление в кадре сына Гарри. В отличие от сестры, он не стал выполнять упражнение, а принялся раскачиваться на кольцах.

"Давай я тебя покачаю?" – предложила Пугачева.

"Давай, мам, качай!" – скомандовал Гарри, после чего в кадре на мгновение появилась Пугачева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Рэмбо и гимнастка Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 24 Июл 2020 в 7:33 PDT

Галкин и Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. У них двое детей: двойняшки Гарри и Лиза. Их вынашивала суррогатная мать. 18 сентября 2020 года детям исполнится семь лет.