"Клевая беззубая принцесска!". Дочь Пугачевой и Галкина рассказала о своем отце. Видео

Шестилетняя дочь российской певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина Лиза заявила, что ее отец знаменит на весь мир.

Супруг российской певицы Аллы Пугачевой шоумен Максим Галкин обнародовал в Instagram ролик с участием их шестилетней дочери Лизы.

"Немного пиара!" – написал он.

В ролике он спрашивает: "Что это у нас за девочка такая красивая?"

"Это папина доченька, Максима Александровича, знаменитого на весь мир!" – отвечает Лиза.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Немного пиара! * #елизаветагалкина Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 28 Авг 2020 в 10:20 PDT

"Клевая беззубая принцесска!" – написала подписчица elenarozhdestvin, заметив, что у Лизы Галкиной отсутствуют передние молочные зубы.

Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. У них двое детей: двойняшки Гарри и Лиза. Их вынашивала суррогатная мать. 18 сентября 2020 года детям исполнится семь лет.

1 сентября 2020 года дети Пугачевой и Галкина впервые пошли в школу.