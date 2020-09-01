"Клевая беззубая принцесска!". Дочь Пугачевой и Галкина рассказала о своем отце. Видео

Супруг российской певицы Аллы Пугачевой шоумен Максим Галкин обнародовал в Instagram ролик с участием их шестилетней дочери Лизы.
"Немного пиара!" – написал он.
В ролике он спрашивает: "Что это у нас за девочка такая красивая?"
"Это папина доченька, Максима Александровича, знаменитого на весь мир!" – отвечает Лиза.
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"Клевая беззубая принцесска!" – написала подписчица elenarozhdestvin, заметив, что у Лизы Галкиной отсутствуют передние молочные зубы.
Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. У них двое детей: двойняшки Гарри и Лиза. Их вынашивала суррогатная мать. 18 сентября 2020 года детям исполнится семь лет.
1 сентября 2020 года дети Пугачевой и Галкина впервые пошли в школу.