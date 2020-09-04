"Аллочка в лучах заката. Какая красота!". Пугачева выступила для друзей

Муж российской певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин обнародовал свежее видео супруги.

71-летняя российская певица Алла Пугачева сыграла на пианино для своих друзей. Видео разместил в Instagram ее 44-летний муж, шоумен Максим Галкин.

"Импровизация для друзей. Замечательный вечер!" – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Импровизация для друзей, замечательный вечер! Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 3 Сен 2020 в 9:47 PDT

Подписчики прокомментировали ролик.

"Аллочка в лучах заката. Какая красота!" – написала p.r.i.m.a.d.o.n.n.a.15.

"Ничего себе импровизация! Это шедевр", – отметила oksana8951.

Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. В 1991 году она получила звание народной артистки СССР. В ее репертуаре более 500 песен на русском, английском, немецком, французском языках. В дискографии певицы более 20 сольных пластинок.

В 2010 году она прекратила гастрольную деятельность, но в 2019 году по случаю своего 70-летия дала сольный концерт в Москве.

Пугачева живет в браке с шоуменом Максимом Галкиным с 2011 года. В сентябре 2013 года супруги стали родителями двойняшек Лизы и Гарри, которых паре родила суррогатная мать.