"Аллочка в лучах заката. Какая красота!". Пугачева выступила для друзей

71-летняя российская певица Алла Пугачева сыграла на пианино для своих друзей. Видео разместил в Instagram ее 44-летний муж, шоумен Максим Галкин.
"Импровизация для друзей. Замечательный вечер!" – написал он.
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Подписчики прокомментировали ролик.
"Аллочка в лучах заката. Какая красота!" – написала p.r.i.m.a.d.o.n.n.a.15.
"Ничего себе импровизация! Это шедевр", – отметила oksana8951.
Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. В 1991 году она получила звание народной артистки СССР. В ее репертуаре более 500 песен на русском, английском, немецком, французском языках. В дискографии певицы более 20 сольных пластинок.
В 2010 году она прекратила гастрольную деятельность, но в 2019 году по случаю своего 70-летия дала сольный концерт в Москве.
Пугачева живет в браке с шоуменом Максимом Галкиным с 2011 года. В сентябре 2013 года супруги стали родителями двойняшек Лизы и Гарри, которых паре родила суррогатная мать.