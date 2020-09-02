Галкин показал, чем завтракает их с Пугачевой дочь

Супруг российской певицы Аллы Пугачевой шоумен Максим Галкин обнародовал в Instagram ролик, снятый во время завтрака его шестилетней дочери Лизы.
"Девочка с хачапури", – написал он.
В ролике Лиза с двумя косичками и белыми бантами сидит за столом.
"Лиза у нас изображает скульптуру. Это "Девочка с хачапури". Серов. Ты же знаешь художника Серова?" – спросил шоумен.
"Да, только там "Девочка с персиками", а не с хачапури. Лучше скажи "с завтраком", "Девочка с завтраком", – смеясь, сказала Лиза Галкина.
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Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. У них двое детей: двойняшки Гарри и Лиза. Их вынашивала суррогатная мать. 18 сентября 2020 года детям исполнится семь лет.
1 сентября 2020 года дети Пугачевой и Галкина впервые пошли в школу.