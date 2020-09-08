"Один в один Гарик". В Instagram комментируют фотосессию дочери Пугачевой и Галкина

Супруг российской певицы Аллы Пугачевой шоумен Максим Галкин обнародовал в Instagram подборку снимков своей шестилетней дочери Лизы, сделанную на фоне стога сена.
"Моя деревенская воображуля", – написал он.
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Моя деревенская воображуля * Какая фотка 1, 2 или 3? Я выбрать не смог * #елизаветагалкина
Подписчики прокомментировали фото, отметив, что именно в опубликованной фотосессии проявилось сходство во внешности Лизы и ее брата Гарри.
"Вот сейчас действительно увидела, что дети двойняшки. На первом фото думала, Гарик, пока волосы пшеничные не рассмотрела", – заявила _svaga_.
"И я подумала, что на первом фото Гарик. Один в один", – отметила tania.gravi.
"Как же она во всем маму напоминает", – написала maxalla_around.
Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. У них двое детей: двойняшки Гарри и Лиза. Их вынашивала суррогатная мать. 18 сентября 2020 года детям исполнится семь лет.
1 сентября 2020 года дети Пугачевой и Галкина впервые пошли в школу.