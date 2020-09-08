"Один в один Гарик". В Instagram комментируют фотосессию дочери Пугачевой и Галкина

Подписчики шоумена Максима Галкина отметили, что их с певицей Аллой Пугачевой дочь на фото очень похожа на своего брата Гарри.

Лиза и Гарри в 2020 году пошли в школу Фото: maxgalkinru / Instagram

Супруг российской певицы Аллы Пугачевой шоумен Максим Галкин обнародовал в Instagram подборку снимков своей шестилетней дочери Лизы, сделанную на фоне стога сена.

"Моя деревенская воображуля", – написал он.

Подписчики прокомментировали фото, отметив, что именно в опубликованной фотосессии проявилось сходство во внешности Лизы и ее брата Гарри.

"Вот сейчас действительно увидела, что дети двойняшки. На первом фото думала, Гарик, пока волосы пшеничные не рассмотрела", – заявила _svaga_.

"И я подумала, что на первом фото Гарик. Один в один", – отметила tania.gravi.

"Как же она во всем маму напоминает", – написала maxalla_around.

Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. У них двое детей: двойняшки Гарри и Лиза. Их вынашивала суррогатная мать. 18 сентября 2020 года детям исполнится семь лет.

1 сентября 2020 года дети Пугачевой и Галкина впервые пошли в школу.