"Руки тянут уже! Молодцы!". Дети Пугачевой и Галкина сели за парты. Фото из школы

Шестилетний Лиза и Гарри снялись для фото в школе.

Российский шоумен Максим Галкин, супруг 71-летней певицы Аллы Пугачевой, разместил в Instagram видео своих детей, шестилетних Лизы и Гарри, сидящих за партами.

"В детстве я никогда не знал, что ответить своим родителям на вопрос "Как сегодня было в школе?". А теперь не понимаю, почему мои дети не могут развернуто ответить на мой вопрос "Как сегодня было в школе?". Ну вот хоть попалось фото, причем скачал из Instagram. Интересно, у кого дети – что ваши отвечают?" – написал он.

"Очаровательные детки. Руки тянут уже! Молодцы!" – написал подписчик photoideyka.

Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года.

У них двое детей: двойняшки Гарри и Лиза. Их вынашивала суррогатная мать. 18 сентября 2020 года детям исполнится семь лет.

1 сентября Пугачева и Галкин отвели детей в школу.