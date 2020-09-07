"Руки тянут уже! Молодцы!". Дети Пугачевой и Галкина сели за парты. Фото из школы

Российский шоумен Максим Галкин, супруг 71-летней певицы Аллы Пугачевой, разместил в Instagram видео своих детей, шестилетних Лизы и Гарри, сидящих за партами.
"В детстве я никогда не знал, что ответить своим родителям на вопрос "Как сегодня было в школе?". А теперь не понимаю, почему мои дети не могут развернуто ответить на мой вопрос "Как сегодня было в школе?". Ну вот хоть попалось фото, причем скачал из Instagram. Интересно, у кого дети – что ваши отвечают?" – написал он.
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В детстве я никогда не знал, что ответить своим родителям на вопрос «Как сегодня было в школе?» А теперь не понимаю, почему мои дети не могут развёрнуто ответить на мой вопрос «Как сегодня было в школе?» * Ну вот хоть попалось фото, причём скачал из инстаграма * Интересно, у кого дети - что ваши отвечают? #школа
"Очаровательные детки. Руки тянут уже! Молодцы!" – написал подписчик photoideyka.
Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года.
У них двое детей: двойняшки Гарри и Лиза. Их вынашивала суррогатная мать. 18 сентября 2020 года детям исполнится семь лет.
1 сентября Пугачева и Галкин отвели детей в школу.