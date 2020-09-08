Пугачева сняла видео во время застолья с друзьями

Российская певица Алла Пугачева опубликовала в Instagram видео, снятое во время застолья с друзьями. Российская певица Алла Пугачева провела время в компании певца Александра Буйнова, модельера Валентина Юдашкина и его жены Марины.
"Буйнов + музыка = любовь", – написала она.
В ролике Буйнов играет на пианино.
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"Совсем не летняя песня. До свидания, лето. Привет, осень", – прокомментировала Пугачева еще один ролик с музицирующим Буйновым.
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Также Пугачева опубликовала совместное фото с Буйновым.
"Мой старый друг и соратник Саша Буйнов всегда в отличной форме. Люблю тебя", – отметила она.
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Мой старый друг и соратник,Саша Буйнов,всегда в отличной форме.ЛЮБЛЮ тебя *
Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. В 1991 году она получила звание народной артистки СССР. В ее репертуаре более 500 песен на русском, английском, немецком, французском языках. В дискографии певицы более 20 сольных пластинок.
В 2010 году она прекратила гастрольную деятельность, но в 2019 году по случаю своего 70-летия дала сольный концерт в Москве.