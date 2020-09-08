Пугачева сняла видео во время застолья с друзьями

Российская певица Алла Пугачева провела время в компании певца Александра Буйнова, модельера Валентина Юдашкина и его жены Марины.

Российская певица Алла Пугачева опубликовала в Instagram видео, снятое во время застолья с друзьями. Российская певица Алла Пугачева провела время в компании певца Александра Буйнова, модельера Валентина Юдашкина и его жены Марины.

"Буйнов + музыка = любовь", – написала она.

В ролике Буйнов играет на пианино.

Посмотреть эту публикацию в Instagram БУЙНОВ + МУЗЫКА= ЖИЗНЬ * #друзьянастоящие Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 4 Сен 2020 в 2:04 PDT

"Совсем не летняя песня. До свидания, лето. Привет, осень", – прокомментировала Пугачева еще один ролик с музицирующим Буйновым.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 4 Сен 2020 в 9:46 PDT

Также Пугачева опубликовала совместное фото с Буйновым.

"Мой старый друг и соратник Саша Буйнов всегда в отличной форме. Люблю тебя", – отметила она.

Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. В 1991 году она получила звание народной артистки СССР. В ее репертуаре более 500 песен на русском, английском, немецком, французском языках. В дискографии певицы более 20 сольных пластинок.

В 2010 году она прекратила гастрольную деятельность, но в 2019 году по случаю своего 70-летия дала сольный концерт в Москве.