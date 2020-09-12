Кравчук назвал Лукашенко "тяжелой ношей" для Путина

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук полагает, что президент России Владимир Путин не хочет, чтобы президент Беларуси Александр Лукашенко стал для него грузом.

Президент России Владимир Путин не хочет брать на себя такую тяжелую ношу, как президент Беларуси Александр Лукашенко, заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" первый президент Украины, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук.

“Я думаю, что если брать Путина и Лукашенко, при всей независимости и как бы решимости, геройстве, Путин не хочет взять на себя такую тяжелую ношу, как Лукашенко. Потому что диктатура, которая есть в Беларуси, – она уже превзошла все реальные и нереальные возможности. Поэтому он, конечно, не хотел бы, я так думаю, и согласен в этом случае со всеми... не хотел бы, чтобы Лукашенко обременял его, вернее, был грузом. Еще одним грузом для Путина”, – сказал Кравчук.

По его мнению, в Беларуси происходит большая драма, в которой участвует белорусский народ.